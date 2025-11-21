Sevilla FC y Betis se alían para luchar contra el acoso escolar en Sevilla con una campaña que llega a más de 4.200 alumnos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto con los presidentes del Sevilla FC y el Real Betis Balompié en la presentación de una campaña contra el acoso escolar en el Ayuntamiento de la ciudad. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes una nueva campaña municipal contra el acoso escolar en colaboración con el Sevilla FC y el Real Betis Balompié que ya ha alcanzado a más de 4.000 alumnos en la ciudad.

La iniciativa, basada en cuatro vídeos protagonizados por los Agentes Tutores de la Policía Local junto a jugadores y jugadoras de ambos clubes, busca llegar de forma más directa a los jóvenes y reforzar el mensaje de tolerancia cero frente al bullying y el ciberacoso.

Según la información remitida por el Consistorio, durante este curso escolar los Agentes Tutores han impartido 160 talleres preventivos en los que han participado 4.266 alumnos de 63 centros educativos de la ciudad. Estos datos, señala el Ayuntamiento, reflejan el impacto del programa y la necesidad de intensificar las acciones de sensibilización.

En la presentación, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido el compromiso de los dos clubes y ha subrayado la relevancia de unir instituciones y referentes sociales en la lucha contra el acoso.

"La implicación de las administraciones junto a referentes sociales y deportivos resulta fundamental para lograr el objetivo de tolerancia cero frente a estas situaciones", ha afirmado el regidor, quien ha insistido en la importancia de "sensibilizar a la sociedad sobre la prevención, detección y erradicación del acoso y el ciberacoso".

Sanz también ha destacado el papel de los Agentes Tutores, cuya labor ha calificado de "acierto". "Los resultados de sus actuaciones demuestran la eficacia de esta apuesta municipal", ha señalado.

El Ayuntamiento ha explicado que la decisión de poner en marcha esta campaña surge tras la "gravedad" de los casos de acoso y ciberacoso detectados de manera continuada por la Jefatura de la Policía Local.

En este contexto, el apoyo de los dos principales clubes de la ciudad se ha considerado clave para reforzar el alcance del mensaje. Tanto el Real Betis Balompié como el Sevilla Fútbol Club "se sumaron desde el primer momento" a la propuesta.

Además, Sanz ha anunciado que la colaboración entre los Agentes Tutores y los clubes será permanente a partir de ahora, con especial atención a las canteras. El objetivo es reforzar la prevención desde edades tempranas y normalizar entre los jóvenes la petición de ayuda ante cualquier situación de acoso.

"El acoso escolar existe en todas las ciudades, pero para resolver cualquier problema lo primero es reconocerlo y pedir ayuda para solucionarlo", ha concluido el alcalde.