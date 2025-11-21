La oposición bloquea la seguridad navideña mientras Policía y Consistorio tratan de alcanzar un acuerdo económico

La Policía Local continúa "en fase de negociación" con el Ayuntamiento hispalense después de que el Gobierno local tuviera que desistir en el pleno de este jueves de dos expedientes relacionados con el pago de horas extraordinarias de estos agentes en Navidad ante la negativa de la oposición.

La situación económica del cuerpo policial es, según el Sindicato de Policía Local, "delicada". Su presidente, Roberto Echevarría, explica a EL ESPAÑOL de Sevilla que la deuda del Ayuntamiento con los agentes asciende a "4 millones de euros" por servicios ya realizados desde 2022, una cifra que no deja de aumentar y que, según sostuvieron en sus redes, alcanzaría los 15 millones a finales de año.

Uno de los expedientes retirados en la mañana del jueves contemplaba precisamente el abono de 4,9 millones de euros en horas extraordinarias correspondientes a 2023 y 2024 para Policía Local y Bomberos, mientras que el segundo expediente proponía una modificación presupuestaria de 5,6 millones para financiar las productividades previstas en el Plan de Navidad.

Echevarría sostiene que "el PP ha tratado de aprobar este pago en el pleno de este jueves con una medida extraordinaria, pero el resto de partidos se ha negado a hacerlo".

Añade que "Vox ha propuesto otro pleno extraordinario la semana que viene", por lo que habrá que esperar hasta entonces para clarificar la situación.

Falta de efectivos

A este problema económico se suma la falta de efectivos, que condiciona cualquier planificación. Echevarría sostiene que Sevilla debería contar con, al menos, 1.400 agentes, aunque la cifra real ronda los 1.000. Esa carencia obliga a recurrir de forma continuada a las horas extraordinarias.

El presidente del sindicato entiende que el servicio que ofrece la Policía Local es necesario, y asegura que "agentes debe haber en las calles", pero asegura que, en función de cómo resulte la negociación, "se verá en qué medida estarán esos agentes".

"O hacemos horas extras, o no se garantiza un servicio óptimo", señala. Subraya, además, que estas horas no son obligatorias y que, sin acuerdo con el Ayuntamiento, los agentes pueden rechazarlas, lo que comprometería la cobertura de los servicios durante las fiestas.

Propuesta

El bloqueo se produce en plena negociación del Plan de Navidad, un escenario que ya es habitual cada año y que, en esta ocasión, está marcado por las diferencias económicas. Los sindicatos han presentado una contrapropuesta que exige mantener las mismas condiciones retributivas que en 2023, cuando el dispositivo alcanzó los ocho millones de euros por coincidir con la celebración de la Magna.

El documento plantea ampliar el periodo entre el 27 de noviembre y el 7 de enero y establece cuantías de 479 euros por cada jornada festiva o de fin de semana, entre 205 y 227 euros por día laborable, un plus de nocturnidad de 87,13 euros y la consideración de doble festivo para las madrugadas del 25 de diciembre y del 1 de enero.

Con esta estructura, un agente podría superar los 9.000 euros brutos por cubrir todo el periodo navideño, al margen de su salario mensual. El Ayuntamiento, por el contrario, mantiene que no puede asumir un plan de este volumen por falta de liquidez y por los reparos expresados por la Intervención, que cuestiona la legalidad de estas productividades.

El conflicto, como ya se mencionaba, se agrava por un déficit estructural de plantilla. Las jubilaciones superan cada año a las nuevas incorporaciones, el absentismo es elevado y muchos agentes que obtienen plaza solicitan excedencia de inmediato para trasladarse a otros destinos, algo que no puede cubrirse con sustituciones temporales debido a las restricciones legales.

Esta situación ha convertido la presión sindical en un patrón recurrente antes de las grandes fechas: ocurrió el año pasado con motivo de la Magna, se repitió en Semana Santa y Feria, y vuelve a emerger ahora a las puertas de la campaña navideña.

La postura de los partidos

La oposición, por su parte, coincidió durante el Pleno en criticar la "mala gestión" del Gobierno local y la falta de cobertura legal de las productividades.

Vox propuso la convocatoria urgente de un Pleno extraordinario para desbloquear la situación, una opción que los sindicatos consideran ahora el escenario más probable. Echevarría confirma que ese será el siguiente paso y que habrá que esperar a esa sesión para conocer si se clarifica el panorama.