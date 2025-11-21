Un baño portátil cae desde el Puente del V Centenario y deja la carretera llena de residuos fecales: "Mira toda la mierda"

Imagen de la caída de un baño portátil desde el Puente del V Centenario. Cedida

El Puente del Quinto Centenario de Sevilla será conocido, desde este jueves, por algo más del presunto cobro de mordidas por sus obras por parte de la trama 'Cerdán'.

Este jueves por la tarde cientos de conductores fueron testigos de la caída desde decenas de metros de altura de un baño portátil usado por los trabajadores de las obras que se están acometiendo en las alturas de la infraestructura.

Milagrosamente no hubo que lamentar heridos porque el carril donde cayó estaba cerrado al tráfico, pero toda la carretera quedó llena de residuos fecales.

"Mira toda la mierda, illo", exclama uno de los tres testigos desde un coche que casualmente estaban grabando la escena a pocos metros cuando se percataron de que una grúa estaba movilizando el aseo portátil.

Lo que podría haber sido una tragedia se ha viralizado en redes en pocas horas también por el sentido jocoso de las personas que graban la escena.

"Illo, que se ha caído compadre", grita uno de ellos. A lo que otro responde: "Se va a liar la del tres de mayo", equivocándose de día al referirse a la expresión "se va a liar la del dos de mayo" aludiendo al levantamiento en Madrid contra las tropas francesas.

"Pero no había nadie ¿no?". "No había nadie de milagro", señala el otro, a lo que el primero responde: "No creo que vayan a encontrar a un nota ahí ¿no?". "Abajo, cojones", insinúa otro de ellos.

El autor del vídeo siguió grabando hasta pasar justo por el lugar donde cayó el aseo portátil para espetar a uno de los operarios: "Si es que no valéis ni para levantar un contenedor y os habéis gastado casi 150 millones de euros".

En redes el vídeo ha suscitado todo tipo de comentarios, pero sin duda que no haya que lamentar ningún herido ha sido un auténtico milagro.