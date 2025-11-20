Luz verde a la renovación del Paseo de la O y a nuevos microparkings en Virgen de Luján, Felipe II y otras tres calles

Vistas de la calle Betis, en el barrio de Triana. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado este jueves un paso adelante en dos proyectos urbanísticos clave para la ciudad: la renovación del Paseo de Nuestra Señora de la O y la recalificación del subsuelo en varias calles de El Porvenir y Los Remedios para la construcción de cinco microparkings.

Ambos asuntos han sido aprobados en el Pleno municipal, aunque el segundo, que ha salido adelante con los votos en contra de PSOE y Podemos-IU, no ha estado exento de polémica.

El proyecto de reordenación del Paseo de la O plantea una transformación completa del tramo que discurre entre la calle Párroco Pedro Ramos Lagares y la base del puente de Triana.

La intervención busca crear un corredor peatonal continuo "sin interrupciones", mejorar los pavimentos y ampliar la presencia de arbolado, iluminación, bancos, fuentes y aparcamientos para bicicletas.

La actuación tiene un coste de 1.020.756,96 euros, de los que el 52,39 por ciento será financiado por el Ayuntamiento y el 47,61 por ciento por la Consejería de Fomento.

La concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha cuestionado que la aportación municipal haya aumentado "un 30 por ciento" respecto al documento inicial presentado en 2020. Ante estas críticas, el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha defendido que el incremento responde a una "actualización" necesaria.

Cinco microparkings

En paralelo, el Pleno también ha aprobado la recalificación de varios tramos de subsuelo para seguir adelante con los microparkings proyectados en Virgen de Luján, Virgen de la Antigua, Bogotá, Felipe II y Genaro Parladé, en los barrios de El Porvenir y Los Remedios.

Se trata de unas zonas de la capital sevillana que sufren una considerable congestión de tráfico y en la que estacionar los vehículos se convierte en una tarea

La medida ha contado con el voto en contra del PSOE y Con Podemos-IU, que han coincidido en tacharla de "privatizadora".

El concejal socialista Francisco Páez ha asegurado que el valor del suelo afectado "ronda los 30 millones de euros" y ha acusado al Gobierno local de entregar estos espacios "al mercado y no a los vecinos".

Hornillo, en la misma línea, ha apuntado que el Consistorio "está permitiendo que ciertas empresas hagan negocio con la necesidad de los barrios".

Urbanismo defiende el proyecto

El delegado de Urbanismo ha negado que se trate de "un negocio político" y ha defendido los microparkings como una herramienta para "acabar con la falta de aparcamiento" en la ciudad. De la Rosa ha acusado además al anterior Gobierno municipal de no haber promovido "ni un solo parking".

El delegado ha avanzado que el pliego con el precio definitivo del suelo estará listo el próximo mes y ha asegurado que el Ayuntamiento "está trabajando todas las fórmulas" para avanzar en la construcción de estos equipamientos.