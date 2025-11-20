Un jugador de la selección turca olvida en Sevilla joyas valoradas en 150.000€ y las recupera la Policía Nacional horas después

La Policía Nacional ha logrado recuperar en Sevilla un reloj valorado en 90.000 euros y dos anillos tasados en otros 60.000 pertenecientes a un jugador de la selección nacional de Turquía, que perdió de vista estas piezas de alta joyería tras el encuentro clasificatorio para el Mundial de 2026 disputado el miércoles en el Estadio de la Cartuja.

El futbolista, cuya identidad no ha trascendido, olvidó las joyas en el vestuario visitante al abandonar el recinto tras el partido que enfrentó a España y Turquía.

No fue hasta su llegada al aeropuerto de San Pablo cuando el jugador se dio cuenta del olvido. De inmediato contactó con el equipo de Seguridad de la Federación Española de Fútbol, que revisó el vestuario al completo, aunque sin éxito.

Al no encontrar los objetos, la delegación turca fue informada de la posible sustracción y un representante del futbolista presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional.

La investigación pasó entonces a manos de agentes de la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que activaron un operativo urgente en colaboración con la seguridad privada del estadio.

Recuperaron las joyas

Gracias a la rapidez de su intervención y a las diligencias practicadas desde los primeros minutos, los investigadores consiguieron recuperar todas las joyas en cuestión de horas.

Los objetos serán devueltos en los próximos días a su legítimo propietario a través de su representante legal. Mientras tanto, la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer por completo cómo se produjo la desaparición, identificar al responsable y depurar las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.

