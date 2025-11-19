El Festival de Cine Europeo de Sevilla despide su 22ª edición con "cifras históricas", rozando los 68.000 espectadores

Imagen del alcalde en la presentación del balance del festival. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha cerrado su 22 edición con "cifras históricas" y una proyección que ha llegado a casi 68.000 espectadores.

La cita ha contado con dos novedades: cortometrajes de imagen real y animación en la Sección Oficial y una sala inmersiva con pantalla de 270 grados y sonido ambisónico.

Según el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha presentado el balance de datos este miércoles por el Ayuntamiento de Sevilla, esta cita cinematográfica "ha sido la mejor de la historia del Festival".

El primer edil ha señalado que el Festival "representa hoy un lugar de encuentro para la creación, la reflexión y el desarrollo de la industria cinematográfica europea".

En concreto, este año ha acogido este año a casi 68.000 espectadores, una cifra que se traduce en un 17 por ciento más que en la edición del 2024.

Los Giraldillos de Honor

Entre los momentos más destacados, sobresale la entrega de los Giraldillos de Honor a Alberto Rodríguez, Costa-Gavras, Jim Sheridan y Juliette Binoche.

En cuanto a otros de los grandes ganadores del certamen, destacan la obra belga We believe you, de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, que se llevó tmabién este galardón, y el Valor Sentimental, de Joachim Trier. Este último se hizo con el premio Puerta América.

En cuanto a cifras de proyección internacional, se ha generado "más de 31 millones de euros" en valor de comunicación. Asimismo, ha tenido hueco en medios como Variety, Screen International y The Guardian, entre otros.

En este sentido, el Festival de Cine Europeo ha alcanzado a 838 millones de personas por su actividad y contenidos.

De esta forma, el evento sevillano se alza como el festival con más asistentes de toda Andalucía según el Consistorio, llegando a completarse el aforo en "innumerables" sesiones.

La 22ª edición del festival ha contado con un total de 38 países que han presentado sus producciones. Entre ellos Alemania, Bélgica, Nigeria, Polonia, Finlandia o Ucrania. La marca Andalucía también ha estado presente. En concreto, sobresale el estreno mundial de 16 películas y series andaluzas.

En número, ha proyectado 92 títulos, 565 proyecciones y más de 200 actividades paralelas e internacionales.

Eventos culturales

Entre ellas destaca la participación de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), que actuó en los dos eventos más emblemáticos del festival: el Teatro de la Maestranza y el Cartuja Center CITE.

Además, se celebraron homenajes a figuras del cine; coloquios como las Jornadas de Cine y Geopolítica, "un nuevo espacio de reflexión que ha llegado para quedarse" y la primera edición de las Jornadas Europeas de Exhibición Cinematográfica junto a FECE.

La programación se ha expandido a recintos emblemáticos como el Cine Cervantes, el Teatro Alameda o los Avenida 5 Cines, junto a los complejos MK2 Nervión Plaza y Odeón Plaza de Armas.

En cuanto a las novedades, la 22ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla ha contado con dos novedades: la inclusión de cortometrajes en la Sección Oficial y una sala inmersiva con pantalla de 270 grados y sonido ambisónico.