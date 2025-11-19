Dani Fernández actuará en el Icónica Fest 2026 el próximo 18 de julio: cómo y cuándo comprar las entradas

Dani Fernández se suma al elenco de artistas que actuarán en el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.

De esta forma, el artista presenta en la Plaza de España su nueva gira La Insurrección Tour. La actuación del icono del pop rock nacional tendrá lugar el próximo 28 de junio.

El anuncio del concierto de Dani Fernández llega a los pocos días de que el artista se alzara con dos galardones en la gala de Los 40 Music Awards 2025.

En concreto, se hizo con el premio al Mejor Disco por La Jauría y a la Mejor Colaboración por Y lo hacemos, de la mano de Valeria Castro.

Las entradas para verlo actuar en el emblemático monumento de Aníbal González saldrán a la venta el próximo jueves de noviembre. Las mismas estarán disponibles a través de la página oficial del evento a partir de las 17:00 horas.

Dani Fernández se suma así al cartel que, poco a poco, está revelando el festival sevillano. Hasta el momento se han confirmado ocho artistas.

Confirmados hasta la fecha

A este le precederán voces como la de la artista catalana Aitana, que será la encargada de inaugurar la cita musical los días 4 y 5 de junio. Posteriormente será el turno de la banda murciana Viva Suecia, que acaparará todo el protagonismo el 7 de junio y Pablo Alborán el 12 de junio.

Este año, los amantes del folclore están de enhorabuena. Y es que la tonadillera Isabel Pantoja junto al grupo Il Divo actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 27 de junio.

Marilyn Manson se subirá al escenario hispalense el 6 de julio mientras que Jamiroquai lo hará el 16. Por último, será el británico Sting quien ponga el broche de oro y clausure el festival el 18 de julio.

El que es uno de los festivales más famosos de Sevilla busca traer hasta la capital hispalense las voces más escuchadas del panorama internacional. Así, la cita se consagra como una de las más esperadas del verano en la ciudad.