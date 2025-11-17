Estas son todas las paradas de la nueva línea 60 de Tussam, que une Sevilla Este con el hospital Macarena desde este lunes

Sevilla ya cuenta con una nueva línea de autobús. La 60 de Tussam une desde este lunes 17 de noviembre el barrio de Sevilla Este con el hospital Virgen Macarena en un recorrido que cuenta con 15 paradas.

Desde este momento, la ruta se suma a todas las que ya disfrutan los vecinos de este barrio periférico. En concreto, la nueva incorporación conecta a los habitantes de esta zona de Sevilla con su hospital de referencia.

El servicio lo dará una flota de ocho vehículos, lo que supone 94 expediciones diarias y más de 7.500 plazas ofertadas, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

Los autobuses de Tussam recorrerán alrededor de 27 kilómetros en unos 40 minutos. La frecuencia es de 16 minutos en la mañana y 24 minutos en la tarde.

En cuanto al horario, el servicio estará operativo desde las 07:00 hasta las 22:00 horas en días laborables, mientras que los sábados comenzará dos horas más tarde, a las 09:00.

Todas las paradas

El nuevo recorrido está compuesto por 15 paradas: avenida de la Aeronáutica, de las Ciencias, Emilio Lemos, Ciudad de Chiva y Secoya.

El recorrido continúa por la avenida Alcalde Luis Uruñuela, Montes Sierra, Alcalde Manuel del Valle, Llanes, Ronda Pío XII, José Díaz, Concejal J. Becerril y termina en Barqueta.

La nueva línea no solo conectará a los vecinos de Sevilla Este con el hospital Virgen de la Macarena, sino que, al terminar en el puente de la Barqueta, también une a los viajeros y permite conexión a circulares y transversales (C1, C2, C3, C4, líneas 3 y 6).

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha defendido que confía en que esta nueva línea sea "un buen servicio que va a dar solución a los problemas de movilidad que tienen los vecinos de Sevilla Este".

La línea 60 de Tussam se suma así a las otras conexiones que tienen como objetivo unir a Sevilla con otros puntos de la ciudad.

Entre todas las opciones, la que es, sin duda, una de las más comentadas, es el conocido como tranvibús. Este nuevo medio de transporte cuenta con un carril únicamente para él.

La idea es que llegue desde Sevilla Este hasta la plaza del Duque, pasando por otros puntos como la estación de trenes de Santa Justa.

Actualmente, continúan las obras para adaptar el centro de Sevilla a la circulación del tranvibús. Si bien las obras en La Campana ya han terminado, el próximo jueves comienza la segunda fase que afecta principalmente a la calle Laraña.