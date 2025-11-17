Muere atropellado en Sevilla: la conductora lo arrastra durante kilómetros en el bajo de su vehículo

Un hombre ha fallecido la mañana de este lunes después de que un coche lo atropellara y circulara con él en los bajos del turismo durante varios kilómetros.

Según confirman fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Sevilla, la conductora del vehículo ha dado negativo en alcohol y drogas.

El trágico suceso ha tenido lugar la mañana de este lunes poco antes de las 09:00 horas. La conductora habría ido desde la Alameda de Hércules hasta la avenida Francisco Javier pasando por Santa Justa sin percatarse, supuestamente, de que había una persona debajo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de Policía Nacional, Policía Local y sanitarios. Actualmente la investigación sigue abierta y se está recabando información.

La conductora habría conducido desde la Alameda de Hércules hasta el cruce de la avenida San Francisco Javier con Ramón y Cajal ajena a que había una persona debajo de su coche hasta que alguien la avisó de que algo colgaba de la parte inferior del vehículo.

Noticia en actualización

