La segunda fase de las obras del tranvibús comienzan este jueves: estos son los nuevos cortes de tráfico

El tranvibús está cada vez más cerca de llegar al centro de Sevilla. Después de más de un mes de obras, la primera fase de la rehabilitación de las vías del Casco Antiguo de la ciudad ya ha acabado.

Ahora, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el inicio de la fase dos de las obras. Estas empezarán el próximo jueves 20 de noviembre y afectarán a parte del tráfico del centro histórico.

Según ha emitido el Consistorio en una nota de prensa, esta etapa de la remodelación afectará especialmente a la calle Laraña. El corte actual, que abarca el tramo entre la Campana y Martín Villa, se amplía hasta el aparcamiento de la facultad de Bellas Artes.

Asimismo, el espacio entre dicho parking y la plaza de la Encarnación también va a seguir cerrado. Únicamente podrán acceder aquellos vehículos que quieran estacionar.

En cuanto al resto del tráfico rodado, los vehículos podrán circular solamente hasta la Plaza del Cristo de Burgos.

Los únicos transportes que tienen permitida la entrada hasta las Setas serán aquellos de carga y descarga, los vados autorizados, los del aparcamiento de la calle Imagen y los servicios públicos.

Por las calles Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia, Orfila, Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaerker solo podrán circular los residentes.

En esta línea, se va a habilitar un paso provisional desde Orfila hasta Cuna para que los residentes puedan llegar a sus calles: se elimina el aparcamiento de motos y la zona de carga y descarga. Esto permitirá usar la calle para tráfico alternativo hacia vados.

La segunda fase de la obra del tranvibús obliga a crear un nuevo itinerario para carga y descarga del Mercado de la Encarnación. El recorrido será perimetral alrededor de las Setas.

En este sentido, irá de Imagen, puerta oeste del mercado, Regina, Alcázares y salida por Imagen otra vez.

Las líneas de Tussam seguirán con las mismas paradas y recorrido que hasta ahora. Por último, para los garajes, solo cambia el acceso a Santa María de Gracia, que ahora será por Javier Lasso de la Vega. Esta última pasa a tener doble sentido.