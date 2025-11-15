El 22º Festival de Cine Europeo de Sevilla ya tiene película ganadora: We Believe You se hace con el Giraldillo de Oro

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ya tiene su película ganadora. El Giraldillo de Oro en esta 22ª edición se lo ha llevado We Believe You, una ópera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufey.

Fue el jurado de la Sección Oficial -compuesto por Lynda Myles, John Coven, Bonnie Voland, Laura Hojman y Nacho Martínez-Useros- fue quien decidió galardonar a la producción con el reconocimiento más importante de la cita hispalense.

La lectura del palmarés se celebró en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. El acto contó con la presencia de los equipos participantes y la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, entre otras personalidades.

La edil señaló "la enorme calidad, diversidad y valentía creativa" del festival, destacándolo como un espacio que convierte a Sevilla en capital del cine europeo y un punto de encuentro para obras que dialogan con la sociedad y sus desafíos.

Moreno señaló también que el Festival "no es solo una cita cultural de referencia, sino una plataforma de proyección internacional que genera actividad económica, turismo cultural y una imagen de ciudad abierta, creativa e innovadora".

Según añadió, Sevilla demuestra nuevamente su apuesta por la cultura "como motor de futuro y como espacio de encuentro y reflexión".

Otros premios

La película ganadora se hizo también con los premios a Mejor Guion, Mejor Actriz para Myriem Akeddiou y el Premio AAMMA Women in Focus, consolidándose como una de las obras más destacadas del cine europeo reciente.

El Gran Premio del Jurado fue para DJ Ahmet, del cineasta Georgi M. Unkovski. El protagonista de esta producción, Arif Jakup, obtuvo además el galardón a Mejor Actor, reconocido por ofrecer una interpretación "fresca, tierna y llena de verdad".

Por su parte, la directora estadounidense de origen palestino Cherien Dabis recibió el premio a Mejor Dirección por su obra All That's Left of You, un relato intergeneracional centrado en la memoria palestina desde 1948 hasta la actualidad.

Entre las muestras más destacadas, la ópera prima del peruano Daniel Vidal Toche, La anatomía de los caballos, consiguió los premios a Mejor Fotografía, para Angello Faccini, y Mejor Dirección Artística, para Juan Pablo Garay.