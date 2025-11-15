Aluvión de puentes en Sevilla: la ciudad tendrá en marcha tres en 2026, una cifra que no se alcanzaba desde la 'Expo 92'

Este 2026 será un año clave para Sevilla en lo que a puentes se refiere. La ciudad tendrá en marcha hasta tres de estas infraestructuras sobre el Guadalquivir en el próximo año, una cifra a la que no se llegaba desde las obras acometidas en la capital con motivo de la Exposición Universal de 1992.

Durante este último periodo, se levantaron en la hispalense importantes estructuras para conectar diferentes puntos de la urbe con la Isla de La Cartuja. De esta forma, se construyeron plataformas como el Puente del Alamillo, el del Cachorro o el del Centenario.

Ahora, la pasarela Princesa Leonor, el de la SE-40, tramo que unirá Dos Hermanas con Palomares y Coria del Río, y -aunque no nuevo, sí en marcha- el Centenario serán las plataformas que empiecen a tomar forma en la hispalense durante los próximos meses.

Incluso, según las previsiones, al que le da nombre la heredera al trono de España estará terminado a finales del 2026.

Esta última infraestructura se enmarca en el proyecto Vera Sevilla que la promotora KKH Property Investor está levantando en el puerto de la ciudad.

Se trata de un complejo en el que se fundirán espacios destinados al ocio y cultura, oficinas y zonas verdes y que pretende revitalizar los terrenos de la antigua Fábrica de Tabacos Altadis.

Nexo entre Los Remedios y San Telmo

Los trabajos han tenido un coste de siete millones de euros y de diseño se ha encargado el ingeniero de caminos José Romo.

Previsiblemente, la construcción de este puente finalizará a finales del próximo año. El Princesa Leonor será el décimo puente fluvial que una dos puntos de la ciudad.

En concreto, cruzará la dársena del Guadalquivir y conectará el barrio de Los Remedios, específicamente el entorno de la antigua Fábrica de Tabacos Altadis, con el área del Paseo de las Delicias y la parte trasera del Palacio de San Telmo.

El nuevo puente de Sevilla tendrá unas dimensiones de cuatro metros de ancho, no tendrá pilares en el agua para no obstaculizar el tráfico fluvial en esta parte del río y contará con una iluminación programable.

Cabe destacar que se tratará de una estructura solo y exclusivamente para los peatones, al contrario que la mayoría de puentes de la ciudad por los que cruzan tanto hispalenses a pie como en sus vehículos.

El de la SE-40

El segundo puente que empieza -aunque muy poco a poco- a tomar forma en la provincia andaluza es el de la SE-40. Esta semana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana ha aprobado el trazado definitivo.

En concreto, el tramo que toma ahora protagonismo es el que cruza también el río Guadalquivir uniendo las localidades sevillanas de Dos Hermanas con Palomares y Coria del Río.

Asimismo, conectará con el tramo Alcalá de Guadaíra, en la A-376; Dos Hermanas, en la A-4 al este y con los tramos al oeste de Coria y Almensilla con las A-8058 y A- 8054 respectivamente.

De esta forma, se cerrará el arco sur de la SE-40, comunicando importantes ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49.

Sin embargo, para ver levantado este viaducto aún se tendrá que esperar. Por ahora, este paso permite avanzar hacia la redacción final de los proyectos de construcción y la licitación de las obras.

No obstante, Transportes prevé que las obras comiencen a lo largo de 2026 y tengan una duración de aproximadamente cuatro años.

Este proyecto contará con una inversión de más de 668 millones de euros. La estructura será una autovía compuesta por dos calzadas de cuatro carriles de 3,50 metros cada uno, arcenes exteriores de 2,50 e interiores de uno.

Según ha publicado el propio ministerio en su página web oficial, el trabajo "incluye un conjunto de viaductos de aproximadamente 3,5 kilómetros de longitud total".

En estos se incluyen un puente atirantado cuyo vano central salva el río Guadalquivir sin disponer pilas en su cauce, respetando así la vegetación de ribera existente y la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir, y con un gálibo vertical mínimo de 70,80 metros sobre el río.

La obra pendiente de Transportes

Por último, aunque no se trata de una construcción nueva, el ministerio del que es responsable Óscar Puentes también tiene en marcha la modernización del puente del Centenario de Sevilla, una de las infraestructuras más transitadas de todo el entorno urbano y que se alza como una de las principales entradas y salidas de la ciudad.

Este puente se inauguró con motivo de la Expo del 92, no obstante, actualmente el mismo está inmerso en dos obras: la ampliación de los carriles y la sustitución de los tirantes. Por este motivo, a lo largo de varias semanas, las autoridades competentes cierran el tráfico.

Los cortes son nocturnos y se hacen de manera temporal para originar las menores molestias posibles. El contrato para estos trabajos se formalizó en el año 2021 y se preveía que finalizaran en dos años. Sin embargo, a día de hoy, los trabajos continúan.