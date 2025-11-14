Sevilla 'planta' una nueva decoración en la Constitución para recibir la Navidad: 32 árboles de luces de 7,5 metros

Ya no queda nada para que llegue la Navidad a Sevilla. La capital hispalense encenderá el típico alumbrado el próximo 29 de noviembre y no el 28 como se tenía previsto por "motivos de agenda" según fuentes municipales.

Sin embargo, sea cual sea finalmente la fecha del encendido de luces, la novedad este año estará en la decoración que ambientará la principal arteria de la ciudad, la Avenida de la Constitución.

Esta céntrica vía contará con un total de 32 árboles de luces que irán anclados al suelo. Todos ellos tendrán una altura de 7,5 metros y unirán los dos laterales de la calle.

En concreto, el nexo será una bola gigante como las que se usan para decorar los árboles de Navidad.

Aunque el montaje de las luces para esta festividad comenzó hace semanas, ha sido ahora cuando el Consistorio hispalense ha empezado a 'plantar' los árboles en la avenida de la Constitución.

A partir del 29 de noviembre y hasta el próximo 7 de enero -día en el que comiencen el desmontaje del decorado- más de 300 puntos de la ciudad estarán rebosantes de luz y color gracias a las miles de bombillas y elementos decorativos que se están instalando progresivamente.

Sevilla disfrutará este año de 14 nuevas calles iluminadas, siendo el Casco Antiguo el distrito que más bombillas incorpore iluminando Pastor y Landero, los Jardines de Cristina, la Avenida de Roma, la Plaza de San Marcos y la Plaza de San Lorenzo.

Le sigue Nervión, que estrenará alumbrado en Luis de Morales, San Francisco Javier y Enramadilla, tres vías emblemáticas por su afluencia comercial y su conexión con el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En Triana, las nuevas incorporaciones serán Maestro Arrieta, una pequeña calle junto a la Ronda de Triana, y Juan Díaz de Solís, una amplia avenida que desemboca en Evangelista. Los Remedios, por su parte, verá iluminarse el Puente de los Remedios por segundo año consecutivo.

Este año, el presupuesto para la decoración navideña se ha incrementado. En concreto, ha aumentado un 20 por ciento respecto al año pasado, rozando la cifra de los dos millones de euros.