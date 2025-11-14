Cerrado el plazo de consulta pública para modificar la Ordenanza de Circulación relativa a los patinetes eléctricos
El alcalde de Sevilla prometió en marzo "endurecer la norma actual" para tratar de frenar la cantidad de accidentes en los que se veían envueltos estos vehículos.
El uso indebido de patinetes eléctricos pudo haberse cobrado la primera vida en la capital sevillana. Un hombre de 49 años falleció el pasado 23 de octubre tras chocar frontalmente con otro patinete eléctrico en el que iban dos jóvenes. Esta situación aceleró la promesa de José Luis Sanz, emitida en marzo de este año, de endurecer la normativa relativa a estos vehículos.
En consecuencia, se abrió un plazo de consulta pública que termina este viernes 14 de noviembre y que habría dado la posibilidad a usuarios y asociaciones a formular las propuestas que considerasen para endurecer la Ordenanza de Circulación en lo relativo al uso de patinetes eléctricos.
La situación con estos medios de transporte ya comenzó a torcerse en marzo de este año, cuando el Consistorio hispalense consideró desprenderse de los patinetes eléctricos de alquiler por "no alcanzar las expectativas de uso que en su día se previeron".
Sin embargo, no fue ese únicamente el motivo, y es que el alcalde de la ciudad reconoció que "el número de infracciones y accidentes" que provocaban era "desproporcionado", razón por la que aseguró "endurecer la norma actual" para tratar de frenar la cantidad de accidentes en los que se veían envueltos estos vehículos.
La situación fue ratificada a este periódico por el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla. En declaraciones a EL ESPAÑOL de Sevilla, Mario Pérez, su director, reconoció que los traumatismos relacionados con el uso de patinetes eléctricos eran una problemática situada entre los principales motivos de atención urgente en la provincia.
"Es bastante alto el número de asistencias por traumas en relación con accidentes de tráfico que recibimos, ya sea de mayor o menor intensidad", explica Pérez. "Evidentemente, el incremento brutal que ha habido en la solicitud de asistencia por accidentes se relaciona con el uso de patinetes", ratificó.
Según expuso el director general del 061 en la provincia, el 6,5 o el 7 por ciento de las llamadas que reciben son por incidencias catalogadas dentro del nivel 1. Dentro de dicho porcentaje, "el número de traumatismos que atendemos por el uso de patinetes o de otros accidentes de tráfico es bastante elevado".
Dos muertos en la provincia
En uno de ellos viajaban dos menores —un chico y una chica—, y en el otro, un ciudadano senegalés identificado como M. S. Ninguno llevaba casco. El hombre sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado en estado crítico al Hospital Virgen del Rocío, donde falleció tres días después.
Sin registros
No obstante, desde el Ayuntamiento de Sevilla informan a EL ESPAÑOL de Sevilla que la muerte del pasado mes no está considerada como fallecimiento por accidente de patinete eléctrico por no haber muerto en el acto.
"No tenemos en registro ningún fallecido por patinete eléctrico, esto solo se produce si la persona fallece en el acto, y éste último falleció tres días después como consecuencia de un golpe en la cabeza", confirman.
Asimismo, desde el consistorio hispalense aseguran no poder ofrecer cifras sobre las multas a patinetes eléctricos, ya que se clasifican "simplemente como multa a vehículo".
Normas infringidas
En ambos accidentes se estaban infringiendo varias normas de circulación. La primera, común a los dos casos, es que no está permitido que dos personas viajen en el mismo patinete eléctrico.
Tampoco ninguno de los cinco implicados llevaba casco, a pesar de que su uso es obligatorio para los menores de 15 años, según recoge la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Sevilla.
Además, por la gravedad de los siniestros, todo apunta a que en ambos se habría superado el límite de velocidad permitido para patinetes eléctricos, fijado en 15 kilómetros por hora.
Nueva Ordenanza
A las puertas de haber concluido el proceso de consulta pública, aún está por ver cómo quedará finalmente la nueva ordenanza de circulación de Sevilla y qué medidas se aplicarán para reforzar la seguridad en el uso de los patinetes eléctricos.
El Ayuntamiento deberá decidir si endurece sanciones, amplía la obligación del casco o introduce limitaciones más estrictas en cuanto a velocidad y número de ocupantes.
Por el momento, las multas vigentes para este tipo de vehículos oscilan entre los 400 euros en las infracciones más graves y hasta los 50-100 euros para las faltas leves.