Cerrado el plazo de consulta pública para modificar la Ordenanza de Circulación relativa a los patinetes eléctricos

El uso indebido de patinetes eléctricos pudo haberse cobrado la primera vida en la capital sevillana. Un hombre de 49 años falleció el pasado 23 de octubre tras chocar frontalmente con otro patinete eléctrico en el que iban dos jóvenes. Esta situación aceleró la promesa de José Luis Sanz, emitida en marzo de este año, de endurecer la normativa relativa a estos vehículos.

En consecuencia, se abrió un plazo de consulta pública que termina este viernes 14 de noviembre y que habría dado la posibilidad a usuarios y asociaciones a formular las propuestas que considerasen para endurecer la Ordenanza de Circulación en lo relativo al uso de patinetes eléctricos.

La situación con estos medios de transporte ya comenzó a torcerse en marzo de este año, cuando el Consistorio hispalense consideró desprenderse de los patinetes eléctricos de alquiler por "no alcanzar las expectativas de uso que en su día se previeron".

Sin embargo, no fue ese únicamente el motivo, y es que el alcalde de la ciudad reconoció que "el número de infracciones y accidentes" que provocaban era "desproporcionado", razón por la que aseguró "endurecer la norma actual" para tratar de frenar la cantidad de accidentes en los que se veían envueltos estos vehículos.

La situación fue ratificada a este periódico por el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla. En declaraciones a EL ESPAÑOL de Sevilla, Mario Pérez, su director, reconoció que los traumatismos relacionados con el uso de patinetes eléctricos eran una problemática situada entre los principales motivos de atención urgente en la provincia.

"Es bastante alto el número de asistencias por traumas en relación con accidentes de tráfico que recibimos, ya sea de mayor o menor intensidad", explica Pérez. "Evidentemente, el incremento brutal que ha habido en la solicitud de asistencia por accidentes se relaciona con el uso de patinetes", ratificó.

Según expuso el director general del 061 en la provincia, el 6,5 o el 7 por ciento de las llamadas que reciben son por incidencias catalogadas dentro del nivel 1. Dentro de dicho porcentaje, "el número de traumatismos que atendemos por el uso de patinetes o de otros accidentes de tráfico es bastante elevado".

Dos muertos en la provincia