Andalucía no escapa del VNO pero sí de las muertes por él: Sevilla es la provincia con más zonas en alerta de la comunidad

Imagen de una de las pruebas a mosquitos. Junta de Andalucía. Sevilla

Mediados de noviembre, paraguas y abrigos en la calle, pero el Virus del Nilo Occidental (VNO) sigue dando de qué hablar.

El pasado jueves, La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía decretaba cuatro zonas más en alerta por la presencia del mosquito portador de esta enfermedad.

De estos cuatro casos, tres pertenecen a la provincia de Sevilla, alzándose esta como la que más municipios afectados tiene de la comunidad.

En total, hasta este viernes, hay nueve municipios sevillanos en los que hay circulación del VNO, que es por lo que se declara un área en alerta. Con el objetivo de combatir esta situación, Salud tiene activado el plan de vigilancia y control de vectores.

Los últimos en añadirse a la lista andaluza han sido San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves, Burguillos y la urbanización Torrepalma, en Carmona. A estos hay que sumarle La Línea de la Concepción, Cádiz.

Muertes de animales

En el caso de las tres primeras localidades sevillanas, todas las alarmas han saltado cuando se han detectado mosquitos portadores del VNO en trampas situadas en la intersección entre estos municipios y a menos de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos. Estos son los requisitos que marca Salud para decretar una zona en alerta.

Por otra parte, la muerte de dos caballos en Burguillos y el residencial carmonense ha puesto en alerta a Salud. Ambos equinos tenían la fiebre del Nilo Occidental (FNO).

El fallecimiento de un animal ha sido también el desencadenante de la situación en Cádiz. Esta vez, la consejería ha decidido incluir a La Línea en la lista después de que se confirmara que un águila había muerto por las mismas causas en las inmediaciones de la localidad costera.

La provincia de Huelva se escapa del VNO. Sin embargo, Sevilla está al otro lado de la balanza.

Esta provincia andaluza encabeza la lista y se sitúa como la zona con más áreas en alerta de toda la comunidad.

En concreto, los municipios afectados son La Rinconada, Mairena del Aljarafe, Gelves, San Juan de Aznalfarache, Burguillos, Almensilla, Las Cabezas de San Juan, Morón de la Frontera y la urbanización Torrepalma de Carmona.

Por otra parte, la Cañada de los Pájaros de la Puebla del Río se libra, por ahora, de sumarse a las zonas en alerta a pesar de que también se han encontrado mosquitos culex en trampas.

¿El motivo? el virus se ha identificado a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población. De este modo, la localidad se mantiene, únicamente, en riesgo alto.

Zonas de riesgo alto

En cuanto al resto de la comunidad, la Consejería de Salud incluye también al municipio cordobés Guadalcázar, que ha visto prorrogada la alerta debido a la presencia de mosquitos y se mantendrá así hasta el próximo 3 de diciembre.

En el caso de Almería, la provincia contaba con dos localidades en la lista, Benahadux y Carboneras, sin embargo, ambas la abandonaron el pasado jueves.

Los responsables autonómicos de Salud también contabilizan aquellas zonas que están en riesgo alto. Actualmente, Cádiz registra 16, Córdoba 11, Granada y Almería cuatro, Huelva 15, Jaén ocho, nueve Málaga y 35 Sevilla.

El Virus del Nilo Occidental sigue estando presente en la comunidad a pesar de ser una enfermedad tropical y que el calendario ya marca mediados de noviembre.

No obstante, al contrario que el año pasado, en esta temporada no se ha tenido que lamentar ninguna muerte humana. Una situación muy diferente a la de 2026, periodo en el que fallecieron 11 personas a causa de la FNO.

Contagios en personas

Sin embargo, la Consejería de Salud cifra en tres los casos de personas que este 2025 han contraído la enfermedad.

En concreto los contagios en adultos han tenido lugar en Mojácar (Almería), Morón de la Frontera y La Rinconada, ambos municipios sevillanos.

Por otra parte, se percibe como un probable caso el de un menor en la localidad jienense de Andújar. Con la excepción de la persona de La Rinconada, que aún permanece hospitalizada, los demás "han superado la enfermedad sin secuelas".

Según los datos de la red de vigilancia entomológica de la Consejería, junto con los aportados por la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y las diputaciones andaluzas, actualmente hay 207 trampas instaladas en distintos puntos de la comunidad.

En la provincia de Sevilla se ha detectado una alta presencia de mosquitos en La Puebla del Río -especialmente en Dehesa de Abajo y Brazo del Este-, Los Palacios y Villafranca y Isla Mayor.

Los niveles también son elevados en Villamanrique de la Condesa y en la zona de la Cañada de los Pájaros, mientras que se mantienen moderados en municipios como Almensilla, Dos Hermanas, Gelves, Coria del Río o el núcleo urbano de La Puebla del Río. En el resto de Andalucía, la presencia registrada por las trampas es baja.