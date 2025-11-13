Sergio Ramos presentará la gala de los Latin Grammy en la que hay un artista sevillano nominado

Sergio Ramos durante la entrega de premios de los Latin Grammy en Sevilla EP

El futbolista camero Sergio Ramos será uno de los presentadores este jueves 13 de noviembre de la gala 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy, que se celebrará en Las Vegas.

El jugador participará como uno de los conductores del evento musical más importante de la música latina, en una cita que reúne a artistas internacionales.

La presencia de Ramos en la ceremonia se debe a su reciente incursión en el mundo de la música, tras el lanzamiento de su canción Cibeles.

En esta edición, Sevilla cuenta hasta con un representante ya que el pianista y compositor Andrés Barrios, natural de Utrera, está nominado al premio Mejor Disco Flamenco por su trabajo KM.0.

El joven utrerano ha recorrido escenarios y festivales por todo el mundo, interpretando su música en Barcelona, Alemania, Reino Unido e incluso China y los Emiratos Árabes.

Los Latin Grammy en Sevilla

Cabe recordar que la capital andaluza acogió la edición de 2023. Aquella fue la primera vez que los Latin Grammy se entregaban fuera de Estados Unidos, en un evento que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES).

La gala sevillana contó con la presencia de artistas de primer nivel, tanto nacional como internacional, como Rosalía, Shakira, Maluma, Rauw Alejandro, Pablo Alborán y Sebastián Yatra, consolidando la proyección internacional de la ciudad.

Esa edición supuso un importante impacto económico en la ciudad, dejando 100 millones de euros en La Hispalense, el doble de la cifra que se preveía.

Además, Sevilla fue recientemente escenario del evento Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía, una cita que rindió homenaje al legado cultural y la influencia de la música andaluza en el panorama latino.

Con esta nueva edición, Las Vegas acoge de nuevo la gran noche de la música latina, con representación de dos figuras de Sevilla, como son Sergio Ramos y Andrés Barrios.