David de Miranda, Juan Pedro Domecq y Juan del Val, galardonados por la Fundación Caja Rural del Sur

David de Miranda saliendo por la Puerta del Príncipe de Sevilla. Empresa Pagés-Arjona

El matador de toros onubense David de Miranda, la ganadería Juan Pedro Domecq y el escritor y comunicador Juan del Val han sido galardonados por la Fundación Caja Rural del Sur.

El jurado de los premios que otorga la entidad se ha reunido en los salones del Hotel Colón Gran Meliá Sevilla y ha fallado sus resultados.

En concreto, David de Miranda ha sido reconocido con el XX Premio “Pepe Luis Vázquez” por sus destacadas actuaciones durante la última temporada en las plazas de Sevilla, Huelva y Málaga.

El jurado, compuesto por periodistas especializados -entre ellos la delegada de El Español en Andalucía, Inma León- ha valorado especialmente la Puerta del Príncipe que el diestro triguereño consiguió en la pasada Feria de Abril de Sevilla.

También su triunfal paso por las Colombinas de Huelva y la repercusión mediática de su actuación televisada en la Plaza de Toros de Málaga, que consolidó su proyección ante el gran público.

En el apartado ganadero, el premio ha recaído en la ganadería de Juan Pedro Domecq, por la excelencia de los encierros lidiados en el ámbito de los galardones, que abarca las plazas de Sevilla, Huelva, Málaga, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Córdoba.

Asimismo, el jurado ha concedido el Premio “José Luis García Palacios” al escritor y comunicador Juan del Val, reciente ganador del Premio Planeta, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Este galardón rinde homenaje a la memoria del recordado empresario y ganadero onubense José Luis García Palacios, alma de estos premios, y que actualmente está presidido por su hijo, José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de la Caja Rural del Sur.

El jurado de los premios de la Fundación Caja Rural del Sur. Cedida

Durante la reunión, celebrada este miércoles 12 de noviembre, García-Palacios Álvarez quiso tener un emotivo recuerdo para el ganadero onubense Manuel Ángel Millares, recientemente fallecido, destacando su compromiso con el mundo del toro y su aportación al campo bravo.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el Lunes de Pascua, 6 de abril, en la sede sevillana de la Fundación Caja Rural del Sur.

En el mismo acto se presentará el anuario taurino “Maestranza”, que alcanza su XXVIII edición, coordinado por el maestro de la crítica taurina Carlos Crivell Charneco.

La publicación recopila y analiza los festejos más relevantes celebrados durante la última temporada en las plazas incluidas en el ámbito de los galardones.