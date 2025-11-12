El hotel futurista de Sevilla en el que puedes dormir en una nave espacial desde solo 37€: "Parece que estamos en el año 2100"

El hotel del futuro de Sevilla que te permite dormir en una nave espacial Junta de Andalucía

Dormir en una nave espacial sin salir de la ciudad ya es posible. El Futurotel de Sevilla ofrece una experiencia única desde 37€ por noche.

Su propuesta combina el encanto histórico de la capital andaluza con las innovaciones más avanzadas del sector hostelero.

Las habitaciones cápsula del establecimiento sorprenden a los huéspedes por su diseño compacto y equipamiento tecnológico.

Cada cápsula incluye espejo inteligente, grifos con pantalla táctil y apertura de las puertas mediante una aplicación móvil.

Además, todas las estancias cuentan con una televisión inteligente con acceso a juegos y plataformas de streaming.

El sevillano Adrián Espinosa, uno de los recientes visitantes del hotel, describe la experiencia como "viajar al futuro".

"Parece que estás en el año 2100"

"Parece pequeño, pero en realidad tienes tu espacio", asegura sobre el tamaño de la habitación cápsula. También añade que tiene la impresión, dentro de la estancia, de que está en "el año 2100".

Dentro del dormitorio, el huésped recibe una bolsa con toallas, auriculares y un mando para controlar la televisión o jugar.

"Toda la habitación entera es inteligente y puedes entretenerte con unas partidas mientras comes algo", comenta sobre las opciones que ofrece el hotel.

Zona gaming

El hotel cuenta también con zonas comunes diseñadas para el ocio y la relajación. Los visitantes pueden hacer uso de una zona gaming equipada con consolas y ordenadores de última generación con más de 1.000 juegos disponibles. El uso de estas instalaciones es totalmente gratuito e ilimitado para todos los huéspedes.

El hotel dispone, además, de un comedor con servicios de snacks y una bañera de hidromasaje para quienes prefieren desconectar después de una jornada de turismo por la ciudad.

Entre sus habitaciones más demandadas se encuentra la denominada "Nave Espacial", una cápsula doble que ofrece un concepto inmersivo de alojamiento.

Está diseñada para ofrecer "una experiencia irrepetible, combina la comodidad de alta gama con servicios vanguardistas", explican desde el establecimiento.

Esta estancia incluye cocina y salón comedor en zonas compartidas, baño inteligente, espejo interactivo y nevera común.

Para quienes prefieren más amplitud, el hotel ofrece también habitaciones dobles con la misma tecnología moderna y un diseño que prioriza la privacidad y el confort.

Según la dirección, su objetivo es "redefinir el concepto de lujo y comodidad, proporcionando a cada huésped un viaje al futuro sin renunciar a la esencia andaluza", concluye el alojamiento.