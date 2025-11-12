Emasesa estudia la instalación de una nueva estación de bombeo en el Tiro de Línea para evitar futuras inundaciones

Emasesa proyecta una nueva estación de bombeo en el Tiro de Línea EP

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa metropolitana de aguas Emasesa, estudia la construcción de una nueva estación de bombeo en el barrio de Tiro de Línea.

Esta idea surge para resolver los históricos problemas de inundaciones en la zona. El proyecto, cuyo coste rondará el millón de euros, estaría redactado en 2026.

El alcalde de Sevilla y presidente de Emasesa, José Luis Sanz, ha explicado que el nuevo plan de drenaje tendrá su epicentro en la calle Sanlúcar la Mayor, "tras años de abandono".

Según ha indicado, "por fin un gobierno municipal toma las riendas de un problema que se remonta prácticamente a la fundación del barrio y que ya estamos empezando a atajar con obras como la de la calle Utrera, que está a punto de finalizar".

El Tiro de Línea, situado en una cota más baja que los barrios colindantes, ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por acumulaciones de agua durante los episodios de lluvias intensas.

"Prevenir futuras inundaciones"

Por este motivo, los técnicos de Emasesa trabajan en su inclusión dentro del nuevo colector interceptor del Tamarguillo, "con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas pluviales y prevenir nuevas inundaciones".

La alternativa prevista plantea un colector interceptor de 800 milímetros de diámetro que recorrerá la calle Sanlúcar la Mayor y recogerá las aguas pluviales de las vías comprendidas entre la mencionada, Lora del Río, Estepa y Écija.

En la intersección entre las calles Estepa, Sanlúcar la Mayor y Almirante Topete se instalará la futura estación de bombeo, que evacuará el 100% del agua generada en esta área.

Complejidad técnica

Emasesa ha precisado que se trata de una solución local de cierta complejidad técnica, debido a las limitaciones de espacio y a la necesidad de modelizar el sistema antes de ejecutar la obra.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Sevilla, junto con la Gerencia de Urbanismo, ultima las obras de reurbanización y renovación del saneamiento en la calle Utrera, una vía que no había sido reformada desde mediados del siglo XX.

Esta actuación, valorada en 218.582 euros, ha permitido sustituir las antiguas tuberías de fibrocemento por conducciones de gres, además de instalar nuevos desagües y acometidas.

Según Sanz, estas obras "forman parte del compromiso municipal por mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Sevilla, especialmente en barrios como el Tiro de Línea, que durante décadas han sufrido las consecuencias de un sistema de saneamiento obsoleto".