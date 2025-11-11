Mala Rodríguez debuta en el cine con un director de Sevilla en la única película de terror del Festival de Cine de la ciudad

Mala Rodríguez debuta como actriz en una película que se presenta en Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge este viernes el estreno de La casa en el árbol, la ópera prima del director sevillano Luis Calderón.

La película, protagonizada por Sandra Escacena, supone en la gran pantalla el debut de la artista Mala Rodríguez y de Apolonia Lapiedra.

El largometraje es el único del género de terror incluido entre todos los títulos en esta edición del festival.

Se proyectará a las 21:00 horas en el Teatro Alameda. La cinta llega a Sevilla después de obtener el premio a Mejor Película Internacional en el Horror Fest de Utah, en Estados Unidos, y de su paso por varios festivales europeos.

"Queremos que los jóvenes sientan que hacer una película también está a su alcance", ha señalado el director, que ha levantado esta producción de forma independiente junto a su equipo.

El reparto lo completan Kandido Uranga, que regresa al terror tras su papel en Errementari, y las debutantes mencionadas anteriormente Mala Rodríguez y Apolonia Lapiedra.

Mala Rodríguez interpreta el tema principal

La artista sevillana, además, interpreta el tema principal de la película, una versión del poema Kenmore Street de Fonollosa, que fusiona poesía y rap en una pieza "tan potente como inquietante", según destaca el equipo de producción.

Con 33 años, Luis Calderón presenta en su ciudad natal una cinta que mezcla el cine slasher con un relato humano sobre el trauma, la identidad y la redención.

El director, guionista y productor sevillano. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla y en 2015 dirigió su primer cortometraje, Sabbat, con el que ganó el primer premio del jurado en el Los Ángeles Urban Fest.

Desde entonces, ha trabajado en videoclips para artistas como Pastora Soler, SFDK o Alfred García.

El realizador defiende una forma de hacer cine libre de grandes presupuestos. Con La casa en el árbol, plantea un manifiesto visual y emocional sobre la democratización de la creación audiovisual, donde el talento y la pasión pesan más que los recursos.