La banda Viva Suecia se suma al cartel del Icónica Fest 2026: cómo y cuándo comprar las entradas

El grupo Viva Suecia dará un concierto en la Plaza de España el próximo verano. La actuación se enmarca dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest y tendrá lugar el 7 de junio.

Esta actuación pertenece a la gira que la banda murciana está haciendo con motivo de su último álbum Hechos en tiempos de paz.

De esta forma, el cuarteto formado por Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería) se suman a la lista de cantantes que actuarán en la quinta edición del festival sevillano.

Las entradas para disfrutar del concierto de Viva Suecia saldrán a la venta el próximo 13 de noviembre a las 13:00 horas. Los tickets se podrán adquirir a través de la web oficial del festival.

El cartel del festival estará formado este año por voces como la de la artista catalana Aitana, que será la encargada de inaugurar la cita musical los días 4 y 5 de junio; Pablo Alborán el 12 de junio y la tonadillera Isabel Pantoja junto al grupo Il Divo el próximo 27 de junio.

Marilyn Manson se subirá al escenario de Icónica el 6 de julio mientras que el Jamiroquai lo hará el 16. Por último, el broche de oro lo pondrá la actuación del británico Sting el próximo 18 de julio.