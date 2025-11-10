El nuevo parque infantil inclusivo de Los Bermejales contará con juegos interactivos con conexión a internet

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado las obras del nuevo parque infantil del Paseo de Europa, en el barrio de Los Bermejales.

La actuación se enmarca dentro de un proyecto municipal que contempla la creación de dos grandes áreas de juegos temáticos e inclusivos con una inversión de 1,1 millones de euros.

El nuevo espacio, situado entre las calles Luxemburgo y Finlandia, ocupará más de 1.300 metros cuadrados en la zona central del paseo, respetando la arboleda existente.

Estará organizado en distintas áreas dedicadas a grandes ciudades europeas que se unirán entre sí para ofrecer una experiencia de juego continua y educativa.

El diseño incluirá rampas, plataformas amplias y recorridos accesibles, además de elementos que estimulen la vista, el oído y el tacto para favorecer la participación de todos los niños y niñas sin exclusiones.

Sin exclusiones

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "estos nuevos juegos inclusivos dan un paso más en la apuesta del Ayuntamiento por convertir Sevilla en una ciudad de la infancia, con espacios seguros, sostenibles y pensados para que los más pequeños puedan disfrutar juntos".

Según Sanz, el objetivo es "crear parques como lugares de convivencia, de igualdad y de aprendizaje, donde la accesibilidad física y sensorial se combine con el juego creativo y la actividad física".

El parque contará con juegos interactivos conectados a internet, que permitirán descargar actividades y desafíos cognitivos.

Sistemas de alimentación solar

También dispondrá de un sistema de alimentación solar para garantizar su funcionamiento sostenible. Los materiales cumplirán los máximos estándares de seguridad, accesibilidad y durabilidad, según ha informado el Ayuntamiento.

Además de este espacio en Los Bermejales, el proyecto municipal incluye la construcción de otra gran área infantil en la plaza de la calle Fernanda Calao Rosales, junto al Colegio Jacarandá, en Sevilla Este.

Este segundo parque, con un presupuesto de 518.233 euros, estará tematizado como un aeropuerto, con un gran avión de juego, torre de control, hangar y zonas pensadas para fomentar la imaginación y el juego simbólico.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sevilla busca la modernización de los parques infantiles de la ciudad y reforzar el compromiso municipal con la inclusión, la sostenibilidad y la convivencia familiar.