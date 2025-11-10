Cayetano Rivera se estampa contra con una palmera y da positivo en el control de alcoholemia en Sevilla

El torero Cayetano Rivera protagonizó el pasado domingo un incidente tras perder el control de su furgoneta y estrellarse contra una palmera en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. El diestro habría dado positivo en las pruebas de alcoholemia.

El suceso tuvo lugar en la tarde noche del mencionado día. Según medios locales, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez se negó, en un primer momento, a que los agentes le realizaran el test habitual en estos casos.

Cayetano Rivera habría perdido el control del vehículo que conducía y habría invadido una glorieta ajardinada que se encuentra a la salida del Real Club Sevilla Golf, en la citada localidad.

El matador se chocó con una de las palmeras que había en la rotonda. El choque hizo que parte del capó de la furgoneta quedara dañada.

Fruto del impacto, se accionó el airbag del vehículo, lo que permitió que el torero saliese ileso del suceso. Una vez que llegaron los agentes, tras hacerle las pruebas pertinentes, Cayetano Rivera dio positivo en alcohol.

La pasada semana, el diestro también acaparó la atención mediática. Esta vez fue por las imágenes que dejó durante el funeral del torero Rafael de Paula con su hermano, Francisco Rivera Ordóñez. Los hijos de Paquirri mostraron ante las cámaras una actitud distinta.