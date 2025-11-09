La vivienda en Sevilla alcanza máximos históricos mientras Los Remedios y la Macarena bajan en el último mes

El mercado inmobiliario sevillano continúa al alza. Según el último estudio publicado por Idealista correspondiente al mes de octubre de 2025, cinco distritos de la capital andaluza han alcanzado su máximo histórico en el precio del metro cuadrado: el Centro, La Palmera - Los Bermejales, San Pablo, Sevilla Este y Triana. No obstante, Los Remedios y la Macarena se han devaluado en el último mes.

Los datos del portal inmobiliario muestran que Sevilla Este lidera las subidas en el último trimestre, con un incremento del 4 por ciento respecto al periodo anterior. En términos absolutos, este barrio alcanza un precio medio de 2.405 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida anual del 13,8 por ciento.

Le sigue de cerca San Pablo, con un aumento del 3,6 por ciento, y el distrito Centro, que registra un crecimiento del 3,4 por ciento en solo tres meses. Estas tres zonas son, además, las que más impulso han experimentado en el último año.

San Pablo se consolida como el distrito con la mayor variación anual de toda la ciudad, con un incremento del 22 por ciento en los últimos doce meses. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado en esta zona se sitúa en 1.965 euros, una cifra que marca su máximo histórico.

En el caso del Centro de Sevilla, el metro cuadrado se paga a 4.052 euros, lo que representa una subida del 10,5 por ciento en un año. Este distrito continúa siendo el más caro de la capital, con precios que duplican la media de otras zonas.

Entre los barrios que alcanzan nuevos techos de precio se encuentra Triana, donde el metro cuadrado llega ya a 3.511 euros. En el último año, esta zona ha experimentado una subida del 7,7 por ciento, mientras que en el último trimestre ha crecido un 2,7 por ciento.

También La Palmera - Los Bermejales figura entre los distritos que han logrado su máximo histórico, consolidándose como una de las áreas con mayor valor residencial de la ciudad.

La Macarena rompe su racha

En contraste con la tendencia general, la Macarena ha experimentado un descenso del 2,7 por ciento en el último mes, situando el precio medio en 2.164 euros por metro cuadrado. El retroceso llega justo después de haber alcanzado su máximo histórico en septiembre, cuando el valor medio se situaba en 2.223 euros.

A pesar de esta caída mensual, el distrito sigue manteniendo valores elevados respecto al conjunto de la ciudad. El informe de Idealista sitúa a la Macarena entre los barrios con mayor demanda, aunque la leve corrección de octubre marca un punto de inflexión tras meses de incrementos continuados.

Los Remedios también ha visto bajar, aunque de forma muy leve, el precio de su metro cuadrado. En el último mes, uno de los barrios más populares de Sevilla se ha devaluado en un 0,5 por ciento, situándose el precio en 3.645 euros.

Otros descensos

El informe señala otros distritos donde los precios también han retrocedido. San Jerónimo ha registrado una bajada del 2,1 por ciento en el último mes, con un precio medio de 1.397 euros por metro cuadrado.

En Parque Alcosa, el valor medio ha descendido un 1,9 por ciento, situándose en 1.594 euros por metro cuadrado. Ambas zonas reflejan una ligera corrección tras meses de estabilidad, en contraste con los fuertes crecimientos observados en otras áreas de la capital.

Los barrios más económicos

La mayor pérdida de valor se concentra en Torreblanca y Cerro Amate, que han visto disminuir el precio de sus viviendas respecto a sus máximos históricos en un 33,2 por ciento y 19,9 por ciento respectivamente.

Con una media de 686 euros por metro cuadrado, Torreblanca se sitúa como el barrio más económico de la ciudad, mientras que Cerro Amate ocupa la segunda posición con 1.268 euros.

Estos datos evidencian las notables diferencias que persisten entre los distintos distritos sevillanos, donde el metro cuadrado puede oscilar desde menos de 700 euros hasta más de 4.000 en las zonas más demandadas.

Cinco distritos baten récords

En conjunto, el estudio de Idealista refleja un mercado inmobiliario en crecimiento en Sevilla, con cinco distritos alcanzando sus máximos históricos y otros tres mostrando ajustes moderados en sus precios.

El dinamismo se concentra principalmente en Sevilla Este y San Pablo, mientras que la Macarena, San Jerónimo y Parque Alcosa rompen la tendencia al alza de los últimos meses.

Con estas cifras, Sevilla mantiene su posición dentro del grupo de grandes capitales españolas donde la vivienda sigue encareciéndose, aunque con marcadas diferencias entre barrios.