Sevilla se moviliza por la sanidad pública en una protesta que reúne a más de 12.000 personas

Miles de personas se han manifestado este domingo en Sevilla en la concentración en defensa de la sanidad pública convocada por Marea Blanca y los sindicatos UGT y CCOO.

Según los datos facilitados por la Policía Nacional, a la manifestación han acudido "más de 12.000 personas". Sin embargo, la cifra aportada por el sindicato médico asciende a entre 20.000 y 25.000 personas.

Bajo el lema 'En defensa de nuestra Sanidad Pública', los manifestantes han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a gritos de "Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha".

La protesta se ha repetido en cada una de las ocho provincias andaluzas, y a ella han acudido dirigentes políticos como la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, o el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en Sevilla.

Los sindicatos Satse y CSIF Andalucía han optado por no sumarse a la concentración debido a "desacuerdos" con su organización, aunque coincidieron en "muchas de las reivindicaciones" y en la preocupación por el "difícil momento" que atraviesa la sanidad pública andaluza.

En el manifiesto leído durante la protesta se ha advertido de que el sistema sanitario de Andalucía vive una "grave crisis", provocada por un "deterioro generalizado y planificado", reflejado en "escándalos como los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama", que han tenido "consecuencias graves para numerosas mujeres".

Según Marea Blanca, UGT y CCOO, este episodio "no es más que la punta del iceberg del deterioro de la sanidad pública andaluza" y representa, a su juicio, "el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz".