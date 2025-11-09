José Luis Gutiérrez, candidato a rector de la US: "Una persona que maniobra así en la sombra no puede ser buena rectora"

José Luis Gutiérrez es uno de los dos candidatos que ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla (US) que tendrán lugar el próximo lunes 10 de noviembre. Los comicios nombrarán al primer representante de la US elegido por sufragio universal ponderado en más de 20 años.

El catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial obtuvo el 21,96 por ciento de los votos, erigiéndose como el segundo postulado más votado después de la otra candidata, Carmen Vargas, quien se hizo con el 26,62 por ciento y quien, finalmente, ha declinado atender a este medio.

Gutiérrez pone el foco en uno de los debates más actuales en la enseñanza: el uso de la Inteligencia Artificial (IA). Ante esto, el candidato defiende que "no es un enemigo" y asegura que, si llega a rector, su equipo lanzará "una herramienta para que la usen los estudiantes".

Pero también en el proceso de las elecciones. Cree que la Junta Electoral General "no ha sido neutral en todo este proceso", que algunos miembros de la candidatura de Carmen Vargas "no deberían haber estado siendo juez" y parte y que una persona que "maniobra así en la sombra no puede ser buena rectora".

¿Cuáles serán las tres primeras medidas inmediatas según tome posesión en el cargo?

Las tres primeras medidas serán comenzar la puesta en marcha del teletrabajo como una herramienta estable que debe mejorar la conciliación, la motivación y la productividad.

En segundo lugar, dar autonomía a los centros para gestionar y controlar sus propios espacios, su calendario académico y las personas: técnicas, de gestión, administración y servicios.

Por último, es necesario preparar la documentación para que el Consejo de Gobierno apruebe la promoción del profesorado ayudante doctor a la máxima figura académica para la que ya esté acreditado, de forma automática (ipso facto).

Actualmente, muchos Profesores Ayudantes Doctores están agotando los cuatro años de contrato -cinco con la entrada en vigor de la LOSU- incluso cuando ya cuentan con la acreditación a Profesor Titular. Esta situación ralentiza de manera innecesaria la carrera académica de nuestros investigadores, limitando su progreso profesional y su motivación.

¿Cómo ha ido el proceso de elecciones? En la mañana del viernes un comunicado del presidente de la Junta Electoral General instaba a mantener la neutralidad y decía que no había reprobado a ninguna de las candidaturas. ¿A qué se debe este comunicado? ¿Qué valoración hace usted?

La Junta Electoral General no ha sido neutral en todo este proceso. Al comienzo de las elecciones, el posible secretario general de la candidatura de Carmen Vargas participó muy activamente en las decisiones que se fueron tomando, que posteriormente han sido beneficiosas para esta candidatura.

Incluso el propio presidente, Martín Serrano, recibió un mensaje de nuestra candidatura pidiendo un posicionamiento expreso de la Junta Electoral ante un hecho que estaba manipulando la prensa: un vídeo de alumnos de Odontología, que ellos mismo se grabaron, de forma distendida, diciendo que iban a votar a su decano, es decir, yo mismo.

Era solo eso, un vídeo de tantos de nuestros jóvenes. En vez de felicitarse por la participación de las alumnas y los alumnos, ese vídeo se elevó a categoría de “supuesta manipulación de votos”, y así apareció en medios.

¿Qué hicieron entonces?

En aquel momento pedimos auxilio a la Junta que no se pronunció jamás al respecto. En cambio, esta semana publicó otro medio una noticia y no ha tardado ni 24 horas en ser respondida desde la institución: primero con un comunicado email a toda la comunidad y luego en las redes de la propia Universidad.

Eso evidencia cómo el árbitro que tenía que ser ecuánime no lo es y no lo es porque algunos miembros de la candidatura de Carmen Vargas no deberían haber estado siendo juez y parte.

Eso explica también la llamada a los medios para cambiar titulares y la presión a los profesionales de la comunicación, como los compañeros de la SER; a los que se dejó plantados en el último momento por parte de Carmen Vargas, el jueves, cuando ya teníamos acordada una entrevista a dos. Una persona que maniobra así en la sombra no puede ser buena rectora.

¿Cómo piensan garantizar la transparencia de la US?

Serán públicos todos los documentos que permiten la toma de decisiones: el mapa de los departamentos, la relación de puestos de trabajo de todo el personal de la universidad y los gastos de todo el equipo de gobierno, principalmente en viajes. Actualmente este es uno de los lugares opacos del actual equipo de gobierno.

Evaluaremos los planes propios de investigación y docencia, dónde se ha gastado el dinero y qué impacto ha tenido en la universidad. La política universitaria no se evalúa, nosotros evaluaremos y haremos públicos sus resultados. Si algo no funciona, se cambia.

¿Qué estudios faltan en la Universidad de Sevilla? ¿Qué carreras implantaría o aumentaría plazas?

El año pasado se hizo una reflexión sobre el mapa de titulaciones y se aprobaron nuevas titulaciones. Ahora es el momento de implementarlas y evaluarlas.

También debemos desarrollar las titulaciones, principalmente los grados duales. Este es el gran reto de la legislatura, optimizar las titulaciones hasta hacerlas las más atractivas del sistema universitario español.

¿Tiene proyecto de construir nuevos edificios para la Universidad de Sevilla? ¿Dónde? ¿Cuáles?

Este equipo de gobierno nos deja una herencia de obras sin terminar que debemos acometer antes de comenzar a pensar en nuevos equipamientos.

Debemos terminar la obra de la escuela de agrónomos, el aulario de la politécnica y su posterior traslado y terminar la renovación del edificio de la fábrica de tabacos.

Además hemos de dar una solución a medicina y a farmacia, entre otras muchas cuestiones que vamos a impulsar tan pronto lleguemos.

Hay carreras con baja inserción laboral, sobre todo en Humanidades y Letras, ¿hay que eliminarlas?

Nunca. Las carreras de Humanidades y Letras no deben eliminarse en ningún caso, los títulos deben evolucionar y conectarse mejor con las nuevas realidades sociales y laborales.

La inserción profesional no depende solo del título, sino de cómo se articulan las competencias. Lo que debemos hacer es reforzar los vínculos entre estas titulaciones y el tejido social y económico. Además, en los últimos años se está viviendo un repunte en muchas carreras clásicas de Humanidades.

¿Hay espacio para más universidades privadas en Sevilla?

Las universidades públicas han convivido de forma muy sana con buenas universidades privadas, como Deusto, Comillas o la Pontificia de Salamanca, lo que solicitamos es que los criterios para poner en marcha universidades y titulaciones sean las mismas que tienen las universidades públicas y que nos rijamos por criterios de calidad, hay que ser exigentes.

¿Cómo se afronta la bajada de la natalidad y, por lo tanto, la bajada de alumnos en la universidad?

La bajada de la natalidad es un reto común a todo el sistema educativo, pero también una oportunidad para abrir la universidad al mundo.

Debemos hacer que la US sea más atractiva para estudiantes internacionales, potenciando la oferta en otros idiomas, los programas de intercambio y la proyección global de nuestras titulaciones.

Al mismo tiempo, es esencial ofrecer una atención más personalizada, que acompañe al alumnado en su desarrollo académico y profesional, haciendo de nuestra universidad un espacio más cercano, inclusivo y orientado a las personas.

Un ejemplo lo tenemos en la Escuela de Arquitectura, donde se imparten algunas clases en primer curso con dos profesores y en clases de 25 estudiantes.

La US tiene miles de profesores interinos, ¿qué piensa hacer a este respecto?

Es inadmisible, hemos sido origen de todo tipo de comentarios en las universidades del país a cuenta del trato que le damos a nuestro profesorado más joven: este número refleja una mala gestión del equipo actual.

Se ha generado una bolsa de precariedad y pobreza enorme entre el profesorado interino, que a menudo queda atrapado en la universidad con contratos de pocas horas y salarios de entre 300 y 500 euros.

Es una situación injusta y estructural que debe abordarse con medidas reales de estabilización y dignificación profesional. La solución viene de reducir los tiempos de las convocatorias y de facilitar que los contratos sean de 18 créditos, o sea, el equivalente a un profesorado ayudante doctor.

¿Cómo van a involucrar a toda la comunidad universitaria (profesores, investigadores, personal de administración, estudiantes) en la toma de decisiones?

Abriremos la puerta de los consejos de dirección al estudiantado, al PTGAS y al profesorado especialista en los temas que se traten. Tampoco nos preocuparía que una norma emerja de la conferencia de decanos/as o de directores/as de departamento. Esto nunca se ha hecho, el secretismo ha sido la forma de proceder de los últimos 10 años.

¿Cuál es el mayor reto que afronta la universidad en los próximos 4-8 años y cómo pretenden afrontarlo?

Te diría cinco aspectos, diferentes y que están relacionadas entre sí. En primer lugar, la adaptación a la realidad de la sociedad: en mi candidatura hemos sido pioneros en abordar la IA, debemos regularla sin miedos y sin tratarla como un enemigo.

Vamos a extender el uso gratuito de una herramienta en la que llevamos trabajando. También me consta que hay mucho software del que carecen y que es fundamental para sus clases.

En segundo lugar, hay que gestionar mejor: el día de las anegaciones en Sevilla enviaron una comunicación (a las 14:00h) de cancelación de clases; ¿por qué no se toman antes las decisiones?

En tercer lugar, están las infraestructuras. Cuarto lugar: la autonomía y la descentralización de los campus.

Y como último punto, tenemos que ser capaces de articular espacios de convivencia, la Universidad es un lugar de intercambio de ideas; hemos perdido esos espacios de sociabilización.

Impulsaremos un evento de convivencia universitaria cada primavera, para compartir, disfrutar y fortalecer nuestro sentido de comunidad. Somos una microsociedad de casi 80.000 miembros que tiene que cambiar, que tenemos que cambiar, contigo.