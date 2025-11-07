Emvisesa aparta a un trabajador por el caso de la parcela de Pino Montano investigada por la Guardia Civil

Promoción de viviendas de Emvisesa en una foto de recurso. María José López - Europa Press

La Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo, de forma provisional, a uno de sus trabajadores después de tener acceso a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Este documento forma parte de la investigación sobre el proceso de enajenación, mediante subasta pública, de unos terrenos situados en Pino Montano cuya venta se cerró hace ahora un año.

Según ha explicado el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan De la Rosa, el Consistorio tuvo conocimiento del informe el pasado 31 de octubre, cuando accedió al expediente y detectó que un empleado de la empresa municipal de vivienda figuraba presuntamente implicado en el proceso de venta.

En concreto, se señala su participación "en el proceso desierto y continuado de la parcela" y en la "venta posterior", además de la recepción de más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de Emvisesa.

El Ayuntamiento, a través de la empresa pública, se ha personado en la causa abierta en torno a esta parcela municipal, una investigación que lleva a cabo la UCO de la Guardia Civil y que se instruye en el Juzgado número 10 de Sevilla, que levantó el secreto de las actuaciones el pasado 15 de octubre.

Medidas inmediatas

De la Rosa ha señalado que el Gobierno municipal adoptó medidas inmediatamente después de conocer el contenido del informe, que se centra en la enajenación de un terreno ubicado en Pino Montano.

Esta parcela, según ha explicado el edil, permaneció años sin adjudicar "durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE)", desde 2017, debido a que el precio fijado inicialmente era elevado y a que "había tres inquilinos en esa parcela", circunstancia que "así lo reconoce la UCO".

Ante esta situación, Emvisesa revisó la valoración del suelo y encargó una nueva tasación que rebajaba su precio debido a la existencia de esos inquilinos y a que la venta quedaba sujeta a su permanencia.

"Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por cuatro millones de euros, que es lo sospechoso", ha afirmado el delegado de Urbanismo.

Por su parte, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha manifestado que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad".

La investigación continúa abierta y el Ayuntamiento ha subrayado que mantendrá la colaboración con la Justicia y la Guardia Civil para esclarecer los hechos relacionados con la venta de estos terrenos públicos.