Sanz confirma una nueva edición de Icónica en 2026 celebrada "de forma provisional" en la Plaza de España

Imágenes del concierto de Duncan Dhu en Icónica Fest 2025 en la Plaza de España. Joaquin Corchero - Europa Press

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado este jueves que el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest volverá a celebrarse en 2026, manteniendo "de forma provisional" su sede en la Plaza de España mientras se define una fórmula jurídica que "dote de estabilidad" al evento.

En declaraciones a los medios desde el Patio de Banderas del Alcázar, el regidor ha sido preguntado por una supuesta denuncia de 16 promotores musicales ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se solicita una investigación sobre la cesión del espacio donde se celebra el festival.

Sanz ha afirmado que los promotores "pueden ir a la Fiscalía para defender los derechos que consideren", aunque ha subrayado la "tardanza" en la presentación del presunto escrito. El alcalde ha defendido además el Icónica Fest como "un festival que es un referente a nivel internacional".

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado esta semana los trámites administrativos para una nueva ordenanza de uso de la Plaza de España, cuyo objetivo es regular las actividades de carácter efímero que se desarrollen en este enclave, teniendo en cuenta "la singularidad del espacio y su nivel de protección patrimonial".

El periodo de consulta pública permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre, para que los ciudadanos y entidades puedan presentar sus propuestas y opiniones.

Consulta a los sevillanos

Los hispalenses que deseen participar en la futura planificación de los eventos celebrados en Plaza de España deberán mandar sus propuestas mediante el correo consplazae@urbanismo-sevilla.org que ha compartido la Gerencia en su página web.

En la publicación oficial de Urbanismo se señala que la "Consulta Pública se hace a fin de recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectas por la Ordenanza".

Se trata de un instrumento legal que se hace a raíz de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 2007.

En septiembre, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ya avaló la celebración de conciertos en la Plaza de España y quiso transmitir un "mensaje importante": que estos eventos "no producen deterioro físico ni menoscabo de los valores culturales" del espacio patrimonial.