El festival Insólito Sevilla llena noviembre de rap, flamenco y pop: de Mala Rodríguez a Chucho Valdés

La Mala Rodríguez presenta su nuevo disco y charla con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

EL festival Insólito Sevilla llena noviembre del rap de Mala Rodríguez al jazz de Chucho Valdés, pasando por el flamenco de José Mercé y el pop de Marina Carmona. Con ellos, Insólito reafirma su vocación de abrir la cultura a todos los públicos y rincones de la ciudad.

Así, el festival comienza su programación de noviembre este sábado 8, a las 21.00 horas, en la Sala Pandora con Mala Rodríguez, que regresa a Sevilla con su gira 25 Aniversario – Lujo Ibérico.

La artista jerezana, pionera del rap en español cuando era un género dominado por hombres, marcó la diferencia con su álbum debut Lujo Ibérico (2000), fusionando flamenco y hip-hop con letras contundentes.

Desde entonces, Mala Rodríguez ha acumulado discos de oro, dos Grammy Latinos, el Premio Nacional de Músicas Actuales y colaboraciones que van desde Nelly Furtado hasta Calle 13.

En esta cita única en Andalucía, Mala repasará su legado y celebrará con el público sevillano su irrupción en el hip-hop, el hito que supuso su primer disco y su mensaje de empoderamiento.

María Carmona

El viernes 14 de noviembre, a las 21.30 horas en la Sala X, será el turno de Marina Carmona, heredera de la saga flamenca de los Carmona y Habichuela, que presentará su propuesta musical: un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Formada entre guitarras y compases, estudió Educación Musical en Miami, ha trabajado con artistas de distintos estilos y canta en español, inglés y francés. Además, Marina compone sus propios temas y fusiona flamenco, pop, soul y canción francesa con naturalidad.

Su primer disco, Mi identidad, es una declaración artística y personal, con producción de destacados músicos y primeras exploraciones en electrónica. En el que será su primer gran concierto en Sevilla, estará acompañada por invitados como Rocío Soto o Ismael de la Rosa ‘El Bola’.

Por su parte, el jueves 20 de noviembre a las 20.30 horas, en el Cartuja Center CITE, José Mercé ofrecerá un homenaje muy especial a su paisano Manuel Alejandro, autor de clásicos inmortales como “Yo soy aquel”,

“Procuro olvidarte” o “Se nos rompió el amor”. Acompañado por un piano y su cuadro flamenco, en José Mercé canta a Manuel Alejandro, el cantaor recorre este repertorio universal con su sello inconfundible: hondura, emoción y verdad.

Una propuesta que demuestra por qué, desde 1968, ha publicado 18 álbumes y ha llevado el cante jondo a públicos más amplios sin perder la esencia flamenca.

Por último, el lunes 24 de noviembre, también a las 20.30 horas en el Cartuja Center CITE, llega la leyenda viva del jazz afrocubano: Chucho Valdés.

Siete premios Grammy, seis Grammy Latinos y más de seis décadas de carrera avalan al pianista y compositor. En Cuba & Beyond, su nuevo trabajo con el Royal Quartet nominado a los Grammy 2025, explora el diálogo entre la tradición afrocubana, el jazz y la música clásica con un virtuosismo inconfundible.

Acompañado por José A. Gola (contrabajo y bajo eléctrico), Roberto Jr. Vizcaíno (percusión) y Horacio Hernández ‘El Negro’ (batería), ofrecerá un viaje musical intenso y sofisticado.