El dinero en Sevilla tiene nombre de mujer: Concha Yoldi, la única sevillana que se cuela entre las más ricas de 'Forbes'

Forbes ha publicado su listado anual de los más ricos de España y, en su versión más popular, la que incluye a hombres y mujeres, jamás ha entrado un sevillano. Eso sí, en su edición por género, 'Las mujeres más ricas de España', figura la sevillana Concha Yoldi, dueña de Persán.

Con un patrimonio de 300 millones de euros anuales, Yoldi se posiciona este año dentro del top 50 de las más adineradas del país, en concreto en el número 44. La empresaria, líder en el sector de los detergentes, entró por primera vez en la lista en 2023 ocupando el puesto 43, momento en el que le constaba un patrimonio de 280 millones anuales.

La riqueza de la sevillana aumentó en 55 millones anuales de 2023 a 2024, cuando alcanzó los 335. En ese momento, su posición dentro de la lista escaló hasta situarse en el puesto 36. Sin embargo, esta fortuna ha sufrido un leve descenso en 2025, ya que ahora figura con 35 millones menos que en el año anterior.

Concha Yoldi es, hasta la fecha, la única sevillana que ha logrado figurar en alguna de las prestigiosas listas de Forbes, ya que ningún otro empresario de la provincia ha alcanzado el patrimonio necesario para entrar entre las cien mayores fortunas del país.

En la clasificación general, el primer puesto continúa ocupado por Amancio Ortega, fundador de Inditex, que se mantiene como el español más rico desde hace más de una década. Su patrimonio asciende a 109.900 millones de euros anuales, muy por encima del de la segunda posición, que ocupa su hija Sandra Ortega, 10.000 millones.

El cierre del listado lo ocupa este año la empresaria catalana Carmen Godía Bull, con un patrimonio de 450 millones de euros cosechados dentro de los sectores inmobiliario y energético.

Así, las cifras confirman que el umbral mínimo para entrar en el ranking de las cien mayores fortunas de España sigue siendo superior al patrimonio actual de la sevillana Concha Yoldi, motivo por el que no aparece en la lista general, aunque sí en la versión femenina publicada por la revista.

Sevillanos en 'Forbes'

Sin embargo, no todo es cuestión de dinero, y es que hay personalidades nacidas en la capital andaluza que, de una forma u otra, han captado la atención de Forbes. Fue el caso de la matemática sevillana Clara Grima, considerada por la revista como una de las personas más influyentes en el año 2022.

La medicina es una de las áreas en las que más sevillanos han aparecido en Forbes. El doctor Salvador Morales Conde, del Hospital Universitario Virgen del Rocío y Hospital Universitario Quironsalud Sagrado Corazón, es uno de los más frecuentes.

También figuran otros especialistas del Virgen del Rocío como los doctores Pedro Tomás Gómez Cía, Guillermo Antíñolo y José Luis Gutiérrez Pérez.

Andaluces en lo más alto

No obstante, y aunque ningún otro sevillano ha tenido la fortuna de ocupar un lugar en esta prestigiosa lista, sí hay empresarios andaluces que, poco a poco, han ido tomando nombre dentro de las personas más ricas de España.

En el puesto 41 se encuentra Manuel Domínguez de la Maza, malagueño dueño del grupo textil Mayoral con un patrimonio de 1.300 millones de euros anuales.

Pasando del top 50, ya en el puesto 78, se encuentra Eduardo Francisco Martínez Cosentino. Este almeriense es propietario de la empresa Grupo Cosentino, dedicado al sector de la construcción, y gracias a ella acumula una fortuna de 650 millones de euros.

También dentro del gremio de la construcción figura el granadino Nicolás Osuna. Con un patrimonio de 500 millones de euros, es el dueño de la Inmobiliaria Osuna y del grupo de Hoteles Center, una cadena hotelera de lujo. Ocupa el puesto 91.

Finalmente, en el número 97 figura Santiago Domecq Bohorquez, el jerezano que preside Angustias y Sol S.L. Su riqueza asciende a los 450 millones anuales.