El Ayuntamiento coloca las dos primeras piedras de 92 nuevas viviendas protegidas y alcanza las 995 iniciadas desde 2023

El alcalde de Sevilla en el acto de colocación de las dos primeras piedras en la mañana de este miércoles. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha colocado en la mañana de este miércoles las dos primeras piedras de dos nuevas promociones de vivienda protegida que suman 92 nuevos inmuebles. Con este acto, ya son 16 las que el gobierno de Sanz ha iniciado desde el verano de 2023.

En total, se acumulan 995 viviendas públicas puestas en marcha en apenas año y medio, un ritmo que el alcalde, José Luis Sanz, ha calificado de "tiempo récord" y que, según ha destacado, "cumple la palabra dada a los ciudadanos".

En concreto, la jornada ha servido para dar comienzo, por un lado, a la construcción de 84 viviendas en régimen de alquiler en la zona de la Algodonera, con una inversión total de 14,3 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 6,3 millones.

Por otro lado, también supone el pistoletazo de salida para la edificación de 8 alojamientos dobles en el Paseo del Rey Juan Carlos I, en la Barqueta, con una inversión de 1 millón de euros, de los cuales 427.143 euros proceden del Consistorio.

"No se trata solo de construir edificios", ha subrayado Sanz, "se trata de levantar hogares". Lugares donde familias, jóvenes y mayores puedan desarrollar su vida con dignidad, con estabilidad y con ilusión".

El alcalde ha querido agradecer el trabajo de los equipos de la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa, las empresas constructoras y los arquitectos, así como de las distintas administraciones que colaboran para sacar adelante los proyectos.

23 proyectos

Actualmente, el Gobierno municipal tiene en marcha 23 proyectos de vivienda y alojamientos protegidos en distintas fases de promoción, que suman más de 2.200 unidades. Este esfuerzo, según el alcalde, "demuestra que Sevilla está en marcha, que avanza y que lo hace pensando en las personas".

Sanz ha insistido en que el acceso a la vivienda "es uno de los grandes retos de nuestra sociedad" y ha defendido que el Ayuntamiento "lo está afrontando con hechos, no con palabras".

En este sentido, ha destacado la apuesta municipal "por la vivienda pública en venta y en alquiler, la colaboración con otras administraciones y la eficiencia energética y la sostenibilidad".

"Queremos que las viviendas protegidas de Sevilla sean ejemplo de calidad y de respeto al entorno. Este gobierno municipal quiere que vivir en Sevilla sea posible para todos y todas. Somos el gobierno de la vivienda", ha afirmado.

Revitalización de barrios

El regidor ha señalado además que cada promoción "ayuda a revitalizar los barrios, generar empleo y fortalecer el tejido social", contribuyendo al objetivo de recuperar los 700.000 habitantes en la ciudad.

En este contexto, Sanz ha recordado que Emvisesa ya trabaja en los nuevos retos que marcarán los próximos años, como la Ley de Vivienda de Andalucía —actualmente en tramitación parlamentaria—, el desarrollo del Decreto de Medidas Urgentes de Vivienda y Suelo, el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo, ya redactado y próximo a su exposición pública.

Entre los grandes hitos recientes, el Ayuntamiento ha destacado el proyecto de Fibes, que ha pasado "de la parcela que arruinó a Emvisesa en 2014 al mayor proyecto de colaboración público-privada de Andalucía en materia de vivienda", con 691 alojamientos protegidos.

Gracias al Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, la ciudad ha pasado de 4.600 a 5.454 viviendas de protección oficial, de las cuales 2.200 pertenecen a Emvisesa: 221 ya entregadas, 1.290 en construcción y 689 a punto de adjudicarse.

"Hoy no solo estamos construyendo viviendas, estamos construyendo futuro. Sevilla se ha convertido en la capital de la vivienda protegida y seguiremos trabajando para que cada vez más sevillanos puedan acceder a un hogar digno", ha concluido Sanz.