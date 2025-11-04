Susto en la avenida Reyes Católicos de Sevilla después de que saliese ardiendo un bar a primera hora de este martes

Los vecinos de la avenida Reyes Católicos se han levantado sobresaltados la mañana de este martes después de que los servicios de emergencias se desplazaran hasta la mencionada vía para extinguir un aparatoso incendio en un bar que, afortunadamente, no ha dejado víctimas.

En concreto, las llamas comenzaron en un establecimiento de la cadena hostelera El Papelón, ubicado justo en la intersección entre Reyes Católicos y la calle Santas Patronas.

Según ha informado Emergencias de Sevilla a través de sus redes sociales, la principal hipótesis que se baraja sobre el origen del fuego es que haya sido provocado por un fallo eléctrico.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de este martes. Alrededor de las 08:00 horas, el servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas en las que alertaban de que el mobiliario del establecimiento se estaba quemando.

En el momento del incendio, el establecimiento -que tiene otros locales en distintas zonas de la ciudad- no estaba aún abierto, por lo que no hay que lamentar víctimas.

El siniestro ha requerido la actuación de la Policía Local y los bomberos, quienes han sofocado las llamas con rapidez, impidiendo que se propagaran por otros puntos cercanos.