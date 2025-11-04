Un pueblo de Badajoz levanta un monumento contra el acoso escolar en honor a Sandra Peña

Imagen de los familiares de Sandra Peña durante una manifestación. EP. Sevilla

Sandra Peña tendrá un monumento en su honor en el municipio de Villar de Rena, en Badajoz. Según ha podido saber este periódico, la menor, que el pasado 14 de octubre se quitó la vida tras sufrir, supuestamente, 'bullying' por parte de tres de sus compañeras de colegio, será quien le dé nombre a esta estructura.

La inauguración de la escultura tendrá lugar el próximo martes y asistirán el padre y el tío y portavoz de la joven fallecida.

Fuentes municipales señalan que el caso de la joven sevillana "ha conmocionado a todo el país y ha supuesto un punto de inflexión", es por esto por lo que el Ayuntamiento ha decidido rendir homenaje a Sandra con este acto.

"Ha sido un suceso que ha pasado de ser algo local a generar un debate en la sociedad, y por eso creemos que Sandra merece tener un monumento".

En concreto se trata de una escalera con nueve peldaños que simbolizan todos los cursos escolares. Además, habrá una escultura que representará a un alumno. Esta será movible y subirá un escalón cada dos meses.

Con ello, el Consistorio pretende reflejar el avance en las diferentes etapas escolares. Cada peldaño llevará inscrita una palabra como 'inseguridad' o 'autoestima'.

Aquellos términos con significado negativo estarán ubicados en los peldaños inferiores y los que tengan connotaciones positivas irán en los superiores.

"Queremos representar el crecimiento del alumnado y cómo este va adquiriendo cualidades a medida que va progresando en las diferentes etapas educativas", ha señalado el alcalde de la localidad, Nereo Ramírez.

Actualmente, la familia de Sandra Peña está estudiando las medidas legales que adoptarán ante el caso de la menor.

Por su parte, la Fiscalía de Menores sigue recabando información y la Junta de Andalucía espera a tener todos los datos para decidir si le quita el concierto al Irlandesas Loreto.