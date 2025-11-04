Cerrados parques, instalaciones deportivas y el cementerio ante el aviso naranja por lluvias este miércoles en Sevilla

Imagen de una de las entradas del Parque de María Luisa. EP. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre de los parques y jardines, instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad debido al aviso naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante las fuertes lluvias durante la jornada de este miércoles.

Ahora, ante la previsión de intensas precipitaciones durante la jornada del próximo miércoles 5 de noviembre, el Consistorio ha decidido informar que este día estarán cerrados todos los parques y jardines de la capital además de los centros deportivos y el cementerio.

Se trata de un "medida preventiva y de anticipación al riesgo para minimizar su impacto en la ciudadanía" debido a que la Aemet "tiene previsto activar avisos nivel naranja por lluvias, y amarillos por vientos y tormentas desde las 14:00 horas a las 22:00 horas"

Asimismo, señalan desde el Consistorio que al paso del frente por "Sevilla se pueden producir rachas de viento de 60-70 kilómetros por hora". "Una vez haya acabado el episodio y tras la inspección oportuna de los técnicos, se volverá a la normalidad".

En cuanto al dispositivo especial de seguridad, fuentes municipales han confirmado a este periódico que "se adaptarán a las necesidades en función de cómo evolucione la previsión en los próximos días".

Día histórico en Sevilla

La medida viene después de que el pasado miércoles quedara marcado en el calendario de los sevillanos como un día histórico.

Los 115 litros por metro cuadrado en 13 horas que cayeron sobre la urbe supusieron una cifra récord. Desde que hay registros, no se había alcanzado esta marca en Sevilla.

Según informó el Ayuntamiento hispalense, el Centro de Control atendió más de 700 incidencias, entre ellas el rescate de 13 personas que habían quedado atrapadas en el interior de sus vehículos o viviendas y anegaciones en determinadas zonas de la ciudad.

El tráfico rodado también se vio afectado por el cese de "70 semáforos" y el Metro de Sevilla tuvo que interrumpir su circulación en el tramo que abarca desde Cerro-Amate a La Plata.