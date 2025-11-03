Sevilla se hace mayor: su población envejece más que la media española en los últimos años, sobre todo en mujeres

Desde el año 2010, la población sevillana ha envejecido más de seis años, pasando de una media de edad de 39,86 a 46,52 años. Este aumento del envejecimiento se produce a un ritmo algo más acelerado de lo que lo hace la población nacional, que en el mismo periodo de tiempo ha envejecido algo más de cinco años. Las mujeres son la población que más ha envejecido.

Según los datos desgranados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España la edad media de la población en 2010 era de 39,8 años, una cifra que en 2024 ascendió hasta los 45,5 años, lo que pone de manifiesto un crecimiento generalizado del envejecimiento poblacional en el conjunto del territorio nacional.

En el caso de Sevilla, el incremento ha sido aún más notable, situándose más de un punto por encima de la media nacional, un dato que refleja cómo la estructura demográfica de la capital andaluza ha ido modificándose de forma progresiva durante los últimos tres lustros.

La población más envejecida en la capital andaluza es la femenina, con una media de 48,31 años. Desde 2018, momento en el que se registran los primeros datos recogidos por sexo, esta población ha envejecido en tres años, una cifra que muestra un avance constante del envejecimiento dentro del grupo de mujeres sevillanas.

De hecho, las mujeres en Sevilla son casi cuatro años mayores que los hombres, ya que la edad media de los varones en la capital es de 44,40 años.

En comparación con el conjunto de la población española, la edad media de las mujeres es de 46,70 años, casi dos años menos que en Sevilla. En este caso, en 2018 la edad media era de 44,69 años, por lo que también el ritmo de envejecimiento femenino ha sido algo más moderado que en la ciudad hispalense.

El INE explica que esta diferencia entre hombres y mujeres se debe a un motivo claro: las mujeres viven más que los hombres.

Mayor esperanza de vida

De hecho, según un estudio publicado por el propio organismo en 2020, las mujeres españolas son las segundas en Europa con una mayor esperanza de vida, con 85,1 años, solo superadas por las francesas, que alcanzan una media de 85,3 años.

Esta diferencia en la longevidad es uno de los factores que inciden directamente en la estructura demográfica, ya que provoca que el peso relativo de la población femenina mayor sea superior en todas las franjas de edad avanzada.

El mismo organismo señala que el aumento del envejecimiento en la población responde, entre otras razones, a un incremento general de la esperanza de vida. "La población de la UE está envejeciendo y una de las razones es el aumento de la esperanza de vida: la población vive cada vez más", recoge el informe.

Menos nacimientos

Aunque el estudio no menciona directamente la caída de la natalidad, los datos revelan que la proporción de población de entre 0 y 4 años ha descendido desde el año 2010 en Sevilla, pasando del 14,9 por ciento al 13,3 por ciento.

Esta variación, aunque leve, refleja una ligera disminución en el número de nacimientos registrados en la última década y media. En el conjunto del territorio español se ha producido un descenso similar: del 14,9 por ciento al 13,2 por ciento, unas cifras prácticamente idénticas que muestran una evolución paralela entre Sevilla y la media del país.

En la capital andaluza también ha caído la población comprendida entre 15 y 65 años, que ha pasado de representar el 68,4 por ciento en 2010 al 66,1 por ciento en 2024.

Este fenómeno está relacionado, entre otras cuestiones, con la reducción general de la población total en la ciudad durante el mismo periodo de tiempo, que pasó de 704.198 a 686.741 habitantes, es decir, 17.457 vecinos menos en catorce años.

Aumento de personas mayores

De hecho, la única franja que no solo se ha mantenido sino que ha aumentado de manera significativa en Sevilla en los últimos catorce años ha sido la de personas mayores de 65 años, que han pasado de representar el 16,7 por ciento en 2010 al 20,7 por ciento en 2024.

En el conjunto de España, el crecimiento también ha sido similar, con un incremento de aproximadamente 3,8 puntos porcentuales, lo que confirma una tendencia generalizada al envejecimiento en todo el país, aunque con un impacto algo más acusado en la capital andaluza.