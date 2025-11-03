Sevilla, elegida Mejor Ciudad Europea del Año por el diario británico 'The Telegraph'

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha celebrado este lunes el reconocimiento otorgado a la capital andaluza por el diario británico The Telegraph, que ha distinguido a Sevilla con el Premio a la Mejor Ciudad Europea del Año.

Este galardón, concedido por uno de los medios más influyentes del Reino Unido y de toda Europa, pone en valor la excelencia urbana, el patrimonio, la sostenibilidad y la calidad de vida de la ciudad.

La distinción, que refuerza el posicionamiento internacional de Sevilla como uno de los grandes destinos europeos, "consolida a la ciudad como un referente y la sitúa a la vanguardia de las capitales más atractivas y sostenibles del continente", según ha destacado el Consistorio hispalense en un comunicado.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, ha sido la encargada de recoger personalmente este importante reconocimiento en las oficinas centrales de The Telegraph en Londres.

Durante el acto, la responsable municipal ha mantenido un encuentro con miembros de las secciones de viajes y cultura del periódico, a quienes ha trasladado el agradecimiento de la ciudad por esta distinción.

Moreno ha subrayado "el enorme prestigio que supone recibir este premio de una cabecera tan reconocida a nivel mundial, que reconoce a Sevilla como la mejor ciudad de Europa".

Para la delegada, este galardón representa "una muestra del gran trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento y desde todo el sector turístico y cultural de la ciudad para seguir consolidando a Sevilla como un destino que emociona, inspira y conecta con quienes la visitan".

Durante su intervención, Angie Moreno ha destacado que este reconocimiento "nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para que Sevilla mantenga su posición como una de las grandes capitales europeas".

"Somos una ciudad que no solo se admira, sino que se vive y se siente, un destino con alma donde la historia y la modernidad conviven con naturalidad", ha afirmado la delegada.

"Recibir este premio demuestra que Sevilla ha sabido mantener su esencia al tiempo que avanza en sostenibilidad, accesibilidad y calidad de vida, ofreciendo una oferta cultural y patrimonial de primer nivel", ha añadido.

Esfuerzo colectivo

La delegada de Turismo y Cultura ha querido además poner en valor el trabajo conjunto de las instituciones, los profesionales y las empresas del sector turístico y cultural, cuyo esfuerzo ha permitido situar a Sevilla en un momento de especial proyección.

"Este reconocimiento reafirma el gran momento que vive nuestra ciudad en materia de turismo y cultura, gracias al esfuerzo compartido de todos los agentes implicados", ha señalado Moreno. "Sevilla demuestra que se puede crecer sin perder su esencia, manteniendo su autenticidad y su capacidad de acogida".

Capital europea del sur

Con este nuevo galardón, Sevilla se consolida como una de las grandes capitales europeas del sur, una ciudad universal que combina historia, creatividad y calidad de vida.

El reconocimiento de The Telegraph llega en un contexto de fuerte recuperación turística y de impulso a la oferta cultural y patrimonial de la ciudad, que en los últimos años ha reforzado su presencia internacional con grandes eventos y proyectos de promoción.

Desde el Ayuntamiento, se ha destacado que este premio supone "un respaldo al modelo de ciudad que Sevilla representa: abierta, sostenible y con una identidad única que la hace inconfundible".

"Sevilla es una ciudad que emociona y que deja huella. Este premio nos anima a seguir trabajando para que el mundo entero siga descubriendo lo que la hace tan especial", ha concluido Angie Moreno.