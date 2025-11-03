El británico Sting cerrará el Icónica Fest 2026: fecha y cuándo salen a la venta las entradas

El cantante Sting será el encargado de cerrar el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. El concierto tendrá lugar el sábado 18 de julio y con este se clausurará uno de los espectáculos musicales más esperados de todo el año en la capital hispalense.

La actuación del artista británico se enmarca dentro de su gira mundial Sting 3.0, un recorrido por todos sus éxitos junto con nuevos temas.

El ganador de 17 Premios Grammy no actuará solo, sino que lo hará acompañado por su guitarrista habitual su guitarrista habitula Dominic Miller y el baterista Chris Maas.

El concierto de Sting pondrá el broche de oro a más de un mes de actuaciones en la emblemática Plaza de España.

A este le precederán voces como la de la artista catalana Aitana, que será la encargada de inaugurar la cita musical los días 4 y 5 de junio; Pablo Alborán el 12 de junio y la tonadillera Isabel Pantoja junto al grupo Il Divo el próximo 27 de junio.

Marilyn Manson se subirá al escenario de Icónica el 6 de julio mientras que el Jamiroquai lo hará el 16.

Este será el quinto año que Green Cow Music, la empresa organizadora del festival, lleve al monumento de Aníbal González algunas de las voces más escuchadas del panorama musical internacional.

Las entradas de los primeros conciertos ya están a la venta en la web oficial del festival mientras que las de la actuación de Sting estarán disponibles a partir del próximo 5 de noviembre.