El acceso norte al P-7 vuelve a estar operativo para el partido de este domingo del Real Betis en el Estadio de La Cartuja

El vial de acceso norte al P-7 vuelve a estar operativo este domingo para le partido del Real Betis contra el RCD Mallorca después de que el pasado lunes se diesen incidencias en dicha infraestructura, según ha informado a través de redes sociales el Ayuntamiento de Sevilla.

El pasado lunes, los aficionados fueron informados de que el acceso al mencionado ranking estaba cerrado y que únicamente se podía llegar a él por el sur.

Ahora, el Consistorio ha informado de que la circulación por esta vía vuelve a estar operativa para el encuentro deportivo que tendrá lugar a las 21:00 horas en el estadio de la Cartuja, el anfiteatro en el que el equipo verdiblanco de la ciudad juega como local mientras que el Benito Villamarín continúa en obras.

Al igual que en el resto de los partidos deportivos que se celebran en la ciudad, el ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza que contempla cortes de tráfico, aumento de las líneas de autobuses Tussam 2, C1 y C2.

Después del partido, habrá 26 líneas extra, de ocho a diez por ruta, distribuidas en tres paradas situadas en las inmediaciones del Estadio.

El operativo también incluye un servicio de limpieza de la empresa municipal Lipasam en los momentos previos y posteriores al encuentro y mientras que el mismo dure.

Cortes de tráficos

En cuanto a la gestión del tráfico, el dispositivo policial empezará a las 16:00 con el control de estacionamiento y los primeros cortes. Asimismo, los agentes se encargarán de la supervisión de venta ambulante y el control de la venta ilegal.

Desde las 18:00 horas, habrá cortes en vías cercanas al estadio, pudiendo acceder únicamente aquellos vehículos autorizados hasta una hora antes del partido.

Se facilitarán una serie de estacionamientos especiales para motos, patinetes y bicis y la prohibición de aparcar en doble fila en zonas críticas como el Camino de los Descubrimientos, especialmente desde la Glorieta José María Japón Manzaneras hacia Marie Curie y el interior del Parque Tecnológico