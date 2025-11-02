Abierto el plazo para solicitar o renovar una caseta en la Feria de Abril 2026: así es el trámite

Acaba de pasar Halloween y el día de Todos los Santos pero Sevilla ya piensa en las próximas fiestas que hay a la vista. Por ese motivo, aunque aún quedan más de 6 meses para que se encienda el alumbrado del Real, los sevillanos ya pueden solicitar y renovar la caseta para la próxima Feria de Sevilla.

El ayuntamiento de la ciudad ya ha abierto el plazo para la adjudicación de las casetas de la Feria de Abril de 2026, fiesta que esta vez tendrá lugar desde el 21 de abril hasta el 26, siendo el 20 el lunes de Pescaíto.

Desde el pasado 1 de noviembre, está habilitado el sistema mediante el que los sevillanos podrán mandar la solicitud.

A partir de ahora, todo el que quiera tiene hasta el 15 de noviembre -este incluido- para participar en la convocatoria.

Las peticiones podrán hacerse tanto de manera telemática, a través del portal web del Consistorio, como de manera presencial llevando la documentación necesaria a las Oficinas de Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento o en los Registros Auxiliares de los distritos.

Diferentes solicitudes

En la primera oficina, ubicada en el Prado de San Sebastián, deberá hacerse en horario de mañana desde las 09:00 hasta las 14:00 horas. Por otra parte, los sevillanos que elijan los registros de los distritos deberán personarse en ellos en horario de tarde y únicamente si antes se ha cogido cita.

Los diferentes documentos a rellenar para la solicitud de los módulos están disponibles en la página web del Consistorio.

El Ayuntamiento advierte de que no habrá avisos personalizados por correo electrónico, por lo que corresponde al solicitante asegurarse de que ha cumplimentado y enviado correctamente la solicitud dentro del plazo.

Dentro del trámite se contemplan varios tipos de solicitud: la de caseta de titularidad tradicional, primera solicitud de caseta de feria, renovación de caseta de titularidad perdida -quienes tuvieron módulo algún año pero no el anterior- y renovación de petición de caseta -aquellas personas que están en lista de espera.