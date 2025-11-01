Sevilla recuerda a sus difuntos entre fiestas de Halloween y Huesos de Santo en el fin de semana más terrorífico del año

Sevilla vive estos días un ambiente de misterio y tradición por las celebraciones de Halloween, el 31 de octubre, y el Día de Todos los Santos, el sábado 1 de noviembre.

Mientras que la festividad de Halloween se celebra en la mayoría de países y tiene un gran peso en Estados Unidos, en España tiene más importancia el Día de Todos los Santos.

Aunque en esta ocasión el 1 de noviembre no ha generado un puente festivo, los sevillanos como cada año, refuerzan las arraigadas tradiciones que perviven en la ciudad.

En Sevilla se han convertido en tradición acudir al cementerio de San Fernando para limpiar y adornar las lápidas y mausoleos con flores y así rendir homenaje y recordar a sus seres queridos.

Por este motivo, el camposanto ha ampliado su horario de visita. La puerta principal del cementerio permanecerá abierta de 8:00 a 18:30 horas y la de San Jerónimo de 8:00 a 18:00 horas.

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal y misa solemne

Además, este sábado día 1, la Banda Sinfónica Municipal ofrece el concierto Una mirada al cielo en la rotonda del Cristo de las Mieles.

Al día siguiente, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, celebra la misa solemne por los Fieles Difuntos, también en el cementerio de San Fernando.

Otra de las actividades habituales es la representación del clásico Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, que volverá a interpretarse de la mano de la empresa Engranajes Culturales.

La obra cumple 11 años en el cementerio de Sevilla, donde "más de 35.000 personas han disfrutado en los meses de noviembre".

La muestra propone una representación del tercer acto de la obra junto a una visita cultural. Durante la experiencia, se verá el anochecer y la luz será la de los candiles.

Los días que estará disponible son el 1, 7, 9, 15, 21, 22, 28 y 30 de noviembre. Además, la actividad también se celebrará los días 6 y 8 de diciembre.

En el marco gastronómico, una de las costumbres clásicas son los buñuelos de viento y los huesos de santo, elaborados con mazapán y crema.

El nombre de este último se debe a que su forma, pequeña, cilíndrica y blanca, recuerda a huesos pequeños y blanquecinos.

Actividades por Halloween

Por su parte, la celebración de Halloween también se ha convertido en un habitual de la ciudad, en la que los sevillanos, más allá del truco o trato, donde se disfrazan por las calles y los colegios, realizan fiestas, pasajes del terror y otras actividades tematizadas.

Como cada año, el parque de atracciones Isla Mágica se transforma. En esta ocasión, en "La isla de las brujas, los zombis, la oscuridad y el terror" para celebrar esta festividad de una forma especial.

Hasta el 9 de noviembre, los visitantes podrán recorrer sus pasajes de miedo, ver los espectáculos temáticos y contemplar la decoración que llena de sombras cada rincón del recinto.

Los pasajes de terror están adaptados para todas las edades, con recorridos escalofriantes para los adultos y versiones más suaves para los más pequeños.

Las luces, los sonidos y los efectos especiales convierten al parque en un escenario perfecto para disfrutar de la noche más "terrorífica" del año.

Fuera del parque, con la tradición del "truco o trato", los niños, disfrazados de fantasmas, vampiros o personajes de películas, recorren los colegios y las calles pidiendo chuches y dulces.

Los centros comerciales también se suman a la celebración. En Los Arcos, durante el fin de semana organizan una gala de disfraces de terror inspirada en la Mansión Addams, además de un taller de pintacaras para los más pequeños.

Leyendas de la ciudad

Junto a estas actividades, en la ciudad se organizan itinerarios guiados de terror para descubrir leyendas de la ciudad. Historias como la serpiente de la calle Sierpes o los fantasmas de Bellas Artes.

Otra ruta es la que ha organizado la empresa GuiArte y que relatará las leyendas de la iglesia de Santa Cruz, la Casa Fabiola y el CICUS.

Este trayecto está realizado por José Manuel García Bautista, experto en el mundo sobrenatural de Sevilla.

Halloween y el Día de Todos los Santos conviven así en Sevilla entre el miedo y el recuerdo. Mientras algunos disfrutan del susto y la diversión, otros prefieren el recogimiento y la memoria.