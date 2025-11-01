El Ayuntamiento lanza un programa de actividades para los niños del Polígono Norte, Torreblanca y Los Pajaritos

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado Mejorando mi barrio, un programa de actividades dedicado a los niños de Torreblanca, Polígono Norte y Tres Barrios-Amate, en el entorno de Los Pajaritos.

Se trata de una iniciativa que pone el foco en la "dinamización de las plazas y las calles" de los barrios de atención preferente y que ha contado con una inversión de más de 350.000 euros. Cuenta con una duración inicial de dos años.

El programa se desarrollará de lunes a viernes desde las 16:00 hasta las 20:00 horas y los sábados desde las 10:00 hasta las 14:00.

Contempla actividades deportivas como ligas y torneos de fútbol, baloncesto o balonmano, además de la recuperación de juegos populares.

También incluye talleres de teatro, música y baile, cinefórums de contenido educativo y social y acciones comunitarias como Navidad o carnaval. Todos estos eventos implicarán a los menores y a sus familias.

Un equipo de 12 profesionales coordinará el nuevo proyecto. Con esta iniciativa, el Consistorio quiere "mejorar la convivencia vecinal, fomentar el uso positivo del espacio público y ofrecer nuevas oportunidades de integración social a menores y jóvenes en riesgo de exclusión".

"Desde el Gobierno municipal tenemos un compromiso claro con la transformación de nuestra ciudad, y eso empieza por el cuidado de nuestros niños", ha señalado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Asimismo, ha subrayado que "no podemos permitir que en Sevilla haya ni un solo niño que se sienta olvidado".