La unión de Sevilla con América marcará las Atarazanas: habrá diferentes entradas y se baraja una exposición de los Incas

Poco a poco se va despejando la incógnita de qué va a acoger las Reales Atarazanas. Las propuestas para el monumento giran en torno a tres grandes ejes: la historia del edificio y su vinculación con la ciudad, su papel como astillero medieval y, especialmente, las relaciones históricas con América.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, la entidad encargada de dotar al espacio de contenido, ha anunciado que el espacio "va a convertirse en un vínculo vivo entre Sevilla y América, en un puente cultural, económico y social". Además, ha anunciado que habrá diferentes entradas dependiendo de lo que quiera ver cada visitante.

"Estamos trabajando con la Hispanic Society, con el Museo Frida Kahlo, con el de Botero o el de García Márquez, para que sus contenidos lleguen a Sevilla", ha informado Pulido en una entrevista en la cadena SER.

En cuanto a las exposiciones, el presidente ha señalado que "están gestionando" todos los detalles y ha adelantado que una de las muestras que se baraja es la protagonizada por los Incas.

La planta baja acogerá espectáculos lumínicos nocturnos, visitas teatralizadas y eventos de alto nivel. En esta ubicación se harán "eventos prime, incluso a nivel mundial, porque el edificio lo merece".

Entradas para todos los gustos

Las plantas superiores, por otra parte, irán destinadas a exposiciones temporales y salas de inmersión tecnológica.

En cuanto al acceso, la institución está trabajando en diferentes tipos de entradas, pensando especialmente en el público local: "Estamos diseñando tipos de acceso para que los sevillanos puedan volver una y otra vez y disfrutar de nuevas experiencias. La idea es que la oferta expositiva cambie cada seis meses".

En este sentido, ha destacado que "habrá quien quiera ir a las visitas teatralizadas y otros que quieran ir únicamente a las muestras lumínicas".

El presidente de la fundación ha asegurado que "los sevillanos se van a sentir orgullosos" de la nueva vida de las Reales Atarazanas, que estará tratada con "respeto" pero integrando la tecnología.

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quien también ha estado en la emisora radiofónica, ha destacado el número de visitantes que el monumento ha recibido en el periodo de apertura para que todo el que quisiera viera el nuevo estado.

En concreto, en los primeros cinco días de puertas abiertas ha acogido más de 25.000 personas.

Para Pulido, esta acogida es una muestra de lo que está por venir: “Lo mejor está por venir. Los sevillanos y sevillanas se van a sentir tremendamente orgullosos de las cosas que se van a hacer aquí y de todos los que van a querer venir a hacerlas”.