Detenido un taxista por "amenazar de muerte" a otro que denunció irregularidades laborales en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a un taxista por "amenazar de muerte" a un compañero de profesión que había denunciado previamente irregularidades laborales en el aeropuerto sevillano de San Pablo.

El presunto autor de los hechos habría intentado intimidar al otro conductor y así perjudicar el proceso judicial que había iniciado. Según fuentes policiales, el detenido podría estar relacionado con otras acciones similares.

La investigación se enmarca dentro de la tercera fase de la operación Aertase, un operativo dirigido a desmantelar una organización vinculada con el sector del taxi que se dedica a coaccionar y amenazar a otros compañeros.

La policía consiguió identificar al detenido después de que este amenazara a un taxista que había denunciado irregularidades laborales en el aeródromo sevillano e iniciado un proceso judicial.

Una vez detenido, las autoridades competentes le imputaron delitos contra la Administración de Justicia y amenazas condicionales que constituyen delito.

Investigación abierta

Posteriormente fue puesto a disposición judicial y se le mantuvo los delitos imputados. Sin embargo, el juez lo puso en libertad con cargo.

Las actuaciones de los agentes dan continuidad a las que ya se han llevado a cabo contra la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi.

Esta se trata de una organización criminal formada por taxistas a la que ya se le atribuyeron delitos de coacciones, daños, amenazas y pertenencia a organización criminal.

La Policía Nacional ya ha detenido en ocasiones anteriores a más miembros de este grupo por hechos similares a los actuales.

El operativo Aertase continúa abierto y no se descartan nuevas actuaciones en relación con los hechos investigados.