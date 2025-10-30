El Jardín de las Cigarreras abrirá en el primer trimestre de 2026 y unirá en el muelle zonas verdes, comercios y oficinas

El Jardín de las Cigarreras abrirá 22.000 metros cuadrados de ocio y espacios multiusos Jardín de las Cigarreras

El nuevo Jardín de las Cigarreras, situado junto al río Guadalquivir en el barrio sevillano de Los Remedios, ofrecerá más de 22.000 metros cuadrados dedicados a espacios multiusos y de ocio.

Este proyecto nace con el objetivo de revitalizar la zona y dinamizar la actividad económica y social del margen derecho del muelle.

El complejo, construido sobre una parcela de 14.576 metros cuadrados entre el Club Mercantil e Industrial y el puente de Los Remedios, combina innovación, sostenibilidad y respeto por el entorno.

Estará formado por dos edificios multiusos, un gran jardín central y un aparcamiento con 288 plazas, de las cuales más de un tercio corresponden al área de estacionamiento.

El edificio principal reunirá más de diez mil metros cuadrados de espacios dotacionales distribuidos en cinco plantas.

Dos de ellas contarán con terrazas sobre el entorno urbano. Las áreas estarán pensadas para que empresas, entidades e instituciones disfruten de amplios espacios y zonas comunes de uso exclusivo.

Mirador de mil metros cuadrados

La terraza superior incluirá un restaurante mirador de más de mil metros cuadrados acristalados, además de una zona exterior descubierta de otros mil metros útiles.

Por su parte, el edificio secundario, ubicado junto al puente, acogerá eventos sociales, empresariales y culturales, con una sala principal de 770 metros cuadrados, una terraza cubierta de 360 grados y locales comerciales de restauración que suman casi 900 metros.

El jardín central ocupará nueve mil metros cuadrados y será completamente accesible, sin escalones y con rampas de mínima pendiente.

En su interior destaca un olivo centenario, considerado el más antiguo de Sevilla, datado entre los años 1000 y 1100 d.C., replantado desde Portugal. En la parte frontal se situará un parque fluvial de 2.500 metros cuadrados.

Las obras del complejo, iniciadas en 2021, se encuentran prácticamente finalizadas. En las próximas semanas se ultimarán los detalles para que el Jardín de las Cigarreras inicie su actividad empresarial, comercial y de ocio en el primer trimestre de 2026.