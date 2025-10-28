Sevilla vive su segundo septiembre más seco de la historia con lluvias nueve veces por debajo de la media

Sevilla ha registrado un septiembre con precipitaciones muy por debajo de la media, tanto es así que se ha posicionado como el segundo septiembre más seco de la historia. La precipitación mensual media para este mes es de 18,2 mm, sin embargo en este 2025 solo se han recogido 2 mm. Es decir, ha llovido nueve veces menos de lo normal.

Según los datos arrojados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el septiembre más seco de la historia se registró en 2017, un año en el que las precipitaciones en el noveno mes no hicieron acto de presencia. En este 2025, los días de lluvia fueron dos: el 28 y 29 de septiembre, jornadas en las que se registraron 1,6 y 0,4 mm de agua respectivamente.

El tercer septiembre más seco de la historia se notificó el pasado año, en 2024, cuando en un solo día de lluvia (durante la jornada del 19) se registraron 3,6 mm de agua. De esta forma, la tendencia confirma una reducción de las precipitaciones en el inicio del otoño, con dos septiembres consecutivos marcados por la escasez de lluvia en la capital andaluza.

En el otro lado de la balanza se encuentra el septiembre más lluvioso de la historia, que se registró en 2014. El noveno mes del mencionado año protagonizó 11 días de lluvias intensas que alcanzaron un máximo histórico de 127,6 mm de agua.

Las jornadas que más precipitaciones registraron fueron las del 7, 17 y 28, con 31,8; 45,0 y 13,8 mm de agua respectivamente. Es importante mencionar que ese septiembre siguió a unos meses de mayo, junio, julio y agosto especialmente secos.

En lo que respecta a este mes de octubre de 2025, las lluvias han llegado con retraso. Los primeros registros se produjeron el pasado día 26, con 8,2 mm, seguidos de 6,0 mm el lunes 27. Según las previsiones, hasta el final del mes podrían caer más de 30 mm de agua, una cantidad que superaría con creces la precipitación media de octubre, que se sitúa en 14,4 mm.

Embalses al 65,5%

Pese a que los meses de septiembre y octubre, con este último a punto de concluir y a la espera de nuevas lluvias, no han sido especialmente húmedos, los embalses continúan manteniendo una buena salud, mostrando que las reservas de agua aún se mantienen estables en la región.

La reserva hídrica de la provincia de Sevilla se encuentra en la actualidad al 65,6 por ciento de su capacidad, con una cantidad de agua embalsada de 604 hectómetros cúbicos (y una capacidad máxima de 920 hectómetros cúbicos).

Para contextualizar la situación, esta misma semana en el año 2024 registraba 446 hectómetros cúbicos de agua, por lo que se encontraba al 48,5 por ciento de su capacidad.

Según señala a EL ESPAÑOL de Sevilla Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, fue la "la primavera" la que salvó la situación de escasez hídrica que venía atravesando la provincia.

Con estas declaraciones hace referencia a las lluvias registradas durante los meses de marzo y abril de este 2025. Solo el tercer mes del año acumuló 220,8 mm de agua, convirtiéndose en el marzo con mayor volumen de precipitaciones registradas de la historia de la provincia.

Al mencionado mes le siguió un abril menos lluvioso pero que igualmente contribuyó a engrosar el volumen de los embalses gracias a un registro de 51,6 mm de agua.

No obstante, la primavera tuvo ayuda de los meses previos, ya que desde octubre de 2023 se vinieron registrando importantes cantidades de agua. En el mencionado mes, de forma concreta, llovió en la provincia 97 mm.

Enero y febrero de 2024 también ayudaron al crecimiento de los embalses, más el segundo mes del año, donde se anotaron 93 mm de agua precipitada.

En conclusión, en estos meses "cayó más del 80 por ciento del total de las precipitaciones registradas", insiste Juan de Dios del Pino, dando como resultado unos embalses con reservas de agua garantiza para los próximos cinco años.