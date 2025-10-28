Sevilla cierra sus parques y el cementerio municipal ante la alerta naranja por lluvias y viento del miércoles

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de todos los parques públicos y del Cementerio Municipal durante la jornada de este miércoles, 29 de octubre, ante la previsión de lluvias intensas y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

La decisión se adopta siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso naranja por precipitaciones y avisos amarillos por tormentas y viento en toda la capital hispalense.

El consistorio ha informado de la medida a través de sus canales oficiales, donde también ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos, consultar el estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los servicios municipales de emergencia.

La medida afecta a todos los parques y zonas verdes de la ciudad, incluidos los Jardines de Murillo, el Parque de María Luisa y el Alamillo, así como al cementerio de San Fernando, que permanecerá cerrado hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

Según los datos de la Aemet, las lluvias comenzarán a registrarse en Sevilla a partir de la una de la madrugada, con una intensidad moderada de unos 3 milímetros por metro cuadrado, que se mantendrá durante toda la madrugada.

La franja más complicada llegará durante la mañana, especialmente entre las nueve y las tres de la tarde, cuando se esperan precipitaciones persistentes.

El aviso naranja estará activo hasta las siete de la tarde, momento en el que la previsión indica una disminución notable de la lluvia, que pasará a ser débil y ocasional, con apenas 0,1 milímetros cúbicos de agua previstos.

No obstante, la alerta amarilla por viento podría prolongarse algunas horas más, con rachas que podrían superar puntualmente los 60 o 70 km/h.

Primeras lluvias de otoño

La ciudad afronta así un nuevo episodio de lluvias intensas tras varias semanas de estabilidad, en un otoño que hasta ahora se ha caracterizado por la ausencia de precipitaciones significativas. De cumplirse las previsiones, la jornada del miércoles dejará acumulaciones de agua importantes en buena parte del área metropolitana.

Ante este tipo de situaciones, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar transitar por parques o zonas arboladas y no estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables.

La previsión meteorológica mantendrá en alerta a Sevilla durante toda la jornada, especialmente en las horas centrales del día, cuando el temporal alcanzará su punto álgido.