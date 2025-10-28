Detienen a un hombre en Sevilla por atropellar a su expareja y huir del lugar: habían discutido justo antes del suceso

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local han detenido a un hombre acusado de atropellar a su empareja, con la que acababa de discutir en medio de la calle.

Según testigos presenciales, tras la discusión, el hombre se subió a su coche y la atropelló. Después, se dio a la fuga, aunque los agentes de la autoridad lo localizaron en poco tiempo, ha explicado el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela.

La mujer está ingresada en el hospital de Alta Resolución de Constantina debido a las heridas sufridas durante el atropello, confirman fuentes del servicio 112 de Emergencias.

Aunque el hombre es vecino de El Pedroso y el atropello se produjo en esa misma localidad, el arresto se ha producido en un municipio cercano: Cantillana.

Los hechos, señalan fuentes de la investigación, tuvieron lugar sobre las 12:45 horas en la calle Calera de la localidad, cuando varios testigos alertaron al 112 de que una mujer había sido atropellada y de que el conductor se había dado a la fuga.

Tras el aviso de los testigos, la Guardia Civil puso en marcha un operativo de búsqueda. Finalmente, el presunto autor del atropello a su expareja en Cantillana fue detenido a unos 31 kilómetros de El Pedroso. La investigación del caso ha quedado en manos del equipo de Policía Judicial de Lora del Río.