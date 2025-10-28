El Cementerio de San Fernando de Sevilla se renueva: nuevos hornos, más seguridad y kioscos de flores sostenibles

El alcalde Sevilla, José Luis Sanz, en su visita al Cementerio de San Fernando. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha destinado una inversión de cerca de millón y medio de euros a la modernización del Cementerio de San Fernando, una actuación que coincide con la preparación del recinto para las celebraciones del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos y que promete mejoras en el crematorio, más vigilancia y nuevos kioskos de flores.

Uno de los principales proyectos en curso es la renovación completa del crematorio municipal, que contará con un nuevo edificio de 486 metros cuadrados destinado a albergar los tres hornos crematorios —también renovados— y las dependencias necesarias para su funcionamiento.

El proyecto, con un coste total de casi 800.000 euros, se licitará antes del 1 de noviembre y se prolongará hasta finales de 2026. De forma paralela, ya se ha adquirido un nuevo horno de incineración de restos por 125.356 euros, que estará operativo antes de que acabe el año, junto con obras de adecuación por otros 60.497 euros.

Entre las actuaciones más visibles destaca la instalación de cuatro nuevos kioscos de flores en el entorno del cementerio, con una inversión de 343.920 euros.

Los módulos, fabricados con materiales sostenibles y dotados de cámaras frigoríficas, incorporan además conexión a agua, saneamiento y telecomunicaciones para favorecer la digitalización de los negocios locales.

Los puestos se ubican en una plaza semicircular de 1.200 metros cuadrados, con un diseño más ordenado y funcional que el anterior.

Más vigilancia

La seguridad del recinto también se refuerza con un contrato de 325.064 euros que incluye vigilancia presencial las 24 horas, la instalación de luminarias LED solares y 35 nuevas cámaras de videovigilancia con detector de presencia, que se suman a las 20 instaladas en 2024.

Además, se han resuelto 33 de las 50 reclamaciones por actos vandálicos, con un gasto de 47.488 euros en reparaciones.

Demoliciones y pavimentación

El plan de mejora incluye también la demolición de las sepulturas de pared de la calle San Clemente, construidas en la primera mitad del siglo XX y afectadas por graves problemas estructurales.

La intervención, dotada con 159.413 euros, permitirá recuperar el espacio y construir nuevos nichos, osarios y columbarios.

En paralelo, se han embellecido los núcleos de nichos dedicados a párvulos y niños no nacidos, y se han ejecutado obras de pavimentación en la entrada de San Jerónimo.

En el ámbito patrimonial, el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de consolidación del Panteón de Joselito 'El Gallo', que comenzarán en noviembre con un presupuesto de 18.231 euros, tras el apuntalamiento urgente realizado a comienzos de año.

Como añadido, de cara a 2026, el cementerio contará por primera vez con un servicio propio de reparación de vehículos, una medida que permitirá optimizar recursos y mejorar el mantenimiento interno.

Horario especial

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el camposanto ampliará su horario de visita entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Así, la puerta principal del cementerio permanecerá abierta de 8:00 a 18:30 horas y la de San Jerónimo de 8:00 a 18:00 horas.

Respecto a los actos, el día 1, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá el concierto Una mirada al cielo en la Rotonda del Cristo de las Mieles, mientras que el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, oficiará la misa solemne por los Fieles Difuntos el día 2.

Servicio de movilidad

Asimismo, Tussam reforzará los servicios que conectan con el Cementerio de San Fernando desde el 30 de octubre al 2 de noviembre.

Durante los días 30 y 31 de octubre, se reforzará la línea 10 (Ponce de León–San Jerónimo), que enlaza directamente el centro de la ciudad con el camposanto, con cuatro vehículos adicionales el jueves y seis el viernes.

El 1 de noviembre, Tussam pondrá en marcha un servicio especial lanzadera entre Ponce de León y el Cementerio de San Fernando, que operará de 8:00 a 18:00 horas, coincidiendo con el horario de apertura del recinto.

El domingo 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, también se reforzará la línea 10 con cuatro vehículos adicionales.

Además, otras líneas como la 1 (Ciudad Sanitaria–Prado–Polígono Norte), la 3 (Bellavista–Bermejales–Puerta Jerez–San Jerónimo–Pino Montano) y la 6 (Ciudad Sanitaria–Reina Mercedes–Los Remedios–San Lázaro) cuentan con paradas cercanas al Cementerio de San Fernando, facilitando también el acceso mediante transbordo desde distintos puntos de la ciudad.