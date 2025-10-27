Marilyn Manson ofrece el primer concierto de su carrera en Sevilla dentro del Icónica Santalucía Fest EP

Marilyn Manson actuará por primera vez en la capital hispalense el próximo 6 de julio dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

El músico estadounidense presentará su gira mundial One Assassinatio Under God Tour en la plaza de España y será una de las dos únicas actuaciones que ofrecerá en España, "en uno de los conciertos más esperados del verano".

Las entradas estarán disponibles y se podrán adquirir desde el viernes 31 de octubre a las 10:00 horas en la web oficial del festival.

Con más de tres décadas de carrera, Marilyn Manson se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del rock contemporáneo.

Su estilo transgresor, su estética provocadora y su capacidad para reinventarse le han convertido en un referente cultural. En sus conciertos combina teatralidad, fuerza escénica y un sonido potente que lo han hecho único sobre el escenario.

El autor de canciones como The Beautiful People, mOBSCENE o This is the New Shit presentará además las canciones de su último disco, One Assassination Under God -Chapter 1, publicado a finales de 2024.

Este trabajo, el duodécimo de su trayectoria, refleja una nueva etapa creativa que mezcla su energía habitual con una producción más oscura y elaborada.

El marco monumental de la plaza de España servirá de escenario para una de las citas más destacadas del Icónica Santalucía Sevilla Fest, que suma así otra gran figura internacional a su cartel.

Aitana, Pablo Alborán e Isabel Pantoja también actuarán en el festival

El festival también contará con la presencia de artistas como Aitana, Pablo Alborán, Isabel Pantoja junto a Il Divo y Jamiroquai.

En su última edición, Icónica Santalucía Sevilla Fest reunió a más de 277.000 asistentes y generó un impacto económico de 230 millones de euros.

Con el concierto de Marilyn Manson, el evento refuerza su posición como una de las grandes experiencias musicales de Europa y como cita imprescindible del calendario cultural de Sevilla.