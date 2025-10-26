Más de 8.000 personas claman en San Telmo por los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía

Concentración en San Telmo, Sevilla, por los fallos en el cribado del cáncer de mama. Europa Press

Las inmediaciones del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, se han teñido este domingo de rosa y de indignación. Desde el mediodía, más de 8.000 personas se han concentrado bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar" para exigir explicaciones y soluciones al fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, un error que ha afectado a miles de mujeres, especialmente en Sevilla.

La Policía Local ha publicado en sus redes sociales que la participación ha rondado las 4.500 personas, sin embargo, desde subdelegación de Gobierno apuntan a prácticamente el doble: 8.500 personas, una cifra más realista ya que la concentración ha alcanzado las inmediaciones del hotel Alfonso XIII y los Jardines Cristina.

Convocadas por asociaciones de toda la comunidad, entre ellas Amama Sevilla, una de las primeras en destapar los fallos del sistema, las asistentes han reclamado una sanidad pública "que no ponga en riesgo vidas por una mala gestión".

Entre pancartas con mensajes como "Sanidad pública", "Moreno dimisión" y "Amama, aquí están vuestras hermanas", la protesta se ha convertido en un grito colectivo contra la falta de medios y la descoordinación sanitaria.

"La supervivencia política no puede estar por encima de la humana", ha advertido entre aplausos Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla, durante su intervención ante los medios. "Para ellos no somos nada, pero les vamos a demostrar que somos muchas", ha proclamado.

La Junta anuncia medidas

La protesta llega días después de que la Junta de Andalucía reconociera oficialmente errores en el seguimiento de 2.317 mujeres del programa de cribado de cáncer de mama. De ellas, en torno al 90 por ciento pertenecen al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y habían superado el plazo recomendado para sus revisiones.

Según informó el consejero de Salud, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, 1.778 de estas mujeres ya han sido citadas y revisadas, mientras que el resto tienen cita antes del 30 de noviembre.

La Junta ha aprobado un plan de choque de 12 millones de euros y 119 nuevos profesionales, seguido de un plan integral dotado con más de 100 millones y 709 profesionales para reforzar los cribados de mama, colon y cuello de útero.

Además, el Ejecutivo andaluz está revisando el proceso asistencial integrado de cáncer de mama, vigente desde 2011, y prevé incorporar progresivamente inteligencia artificial para aumentar la precisión diagnóstica.

Asimismo, en la mañana de este domingo, durante la protesta, Sanz ha emitido un comunicado en el que ha ratificado que, desde el Gobierno andaluz trasladan todo su "apoyo, cariño y respeto a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y al conjunto de sus asociaciones que las representan y las defienden". "Son auténticas luchadoras", ha sostenido.

Finalmente, ha apuntado que estas mujeres merecen "el respaldo, el apoyo y el compromiso" de la Junta. "Vamos a trabajar juntos, tiendo la mano y ofrezco diálogo claro, sencillo y humilde en este compromiso de lucha común", ha apostillado.

"Lo he perdido todo"

Entre las asistentes a la concentración se ha encontrado Anabel, una de las primeras pacientes en denunciar el caso. La mujer descubrió demasiado tarde que su primera mamografía había arrojado un resultado "no concluyente" y que necesitaba pruebas complementarias.

Esas pruebas nunca llegaron a tiempo. El pasado 15 de octubre, le extirparon un pecho. "No es justo. Lo he perdido todo", ha declarado en la mañana de este domingo.

Amama Sevilla asegura haber detectado retrasos de más de un año en la realización de pruebas diagnósticas a mujeres con resultados sospechosos, un retraso que puede marcar la diferencia entre un tratamiento eficaz o la pérdida de una vida.

Durante la protesta, las críticas se han dirigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, por extensión, al Ejecutivo autonómico. "El tiempo de las declaraciones y las fotos ha terminado. Las mujeres han confiado en un sistema que les ha defraudado", han afirmado desde la organización, que exige "depurar responsabilidades" y reforzar con medios y personal los programas de detección precoz.

Reunión sin cámaras

La presidenta de Amama ha rechazado las "amenazas e insultos" recibidos y ha criticado la "guerra sucia" para desprestigiar a la asociación. "Nos importa un rábano. Les importamos una mierda", ha gritado desde el micrófono, recibiendo una ovación.

Pese a los anuncios, las asociaciones mantienen la desconfianza. "Queremos luz, pero no la de las cámaras", ha subrayado Claverol, quien ha lamentado que se haya tratado de "enfrentarnos con los médicos" cuando "ellos son nuestros ídolos". "Estamos hablando de gestión, no de médicos", ha afeado.

También ha recordado que en 2021 Amama ya advirtió de la necesidad de una comisión de cribado. "Nos dijeron que éramos miedicas", ha reprochado, refiriéndose al entonces consejero Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento andaluz.

Finalmente, ha acusado a su sucesora, Catalina García, de "ocultar parte de la información" y criticado duramente a la exconsejera Rocío Hernández, que dimitió tras destaparse el escándalo. "Con lágrimas en los ojos le contamos lo que estaba pasando y no borró la sonrisa de su cara. Vergüenza de clase política", sentenció.